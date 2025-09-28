OM baas stopt en armoedekloof groeit: Dit gebeurde er deze week

Oud-OM baas neemt na 40 jaar bij justitie afscheid en er is eindelijk erkenning voor 'vergeten' Molukse militairen: dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Na een carrière van ruim 40 jaar in justitie neemt Gerrit van der Burg afscheid waar het ooit begon: als officier van justitie in Breda. De voormalig hoogste baas van het Openbaar Ministerie blikt terug op spraakmakende zaken zoals de moord op Peter R. de Vries en de martelkamer in Wouwse Plantage. Hij ziet een verharding in de criminaliteit, maar blijft Breda omarmen. Lees hier zijn verhaal.

Vijftig Molukse KNIL-militairen uit Breda krijgen postuum een belangrijke erkenning met een medaille in Museum Bronbeek. Voor hun kinderen betekent dit eindelijk gerechtigheid voor het onrecht dat hun ouders is aangedaan na gedwongen vertrek naar Nederland in 1951. De vader van Panoes Salampessy is een van hen. Hier lees je zijn verhaal.

De voedselbank in Eindhoven viert het 20-jarig bestaan, maar ziet de kloof tussen arm en rijk groeien door de tech-boom. Het aantal gezinnen dat hulp nodig heeft, steeg van 450 naar 630 in een jaar tijd. De voedselbank heeft dringend een miljoen euro nodig voor elektrische vrachtwagens vanwege de nul-emissiezone. Lees het hier:

Na 30 jaar verdwijnt de nostalgische Kruikenmunt uit het Tilburgse carnaval. Het speciale betaalmiddel dat in tientallen kroegen werd geaccepteerd kan niet meer concurreren met pinbetalingen. Kroegbaas Alex Boonmann begrijpt het besluit, maar baalt ervan: "Het maakte onze stad uniek." Lees hier het hele verhaal.