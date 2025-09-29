Jan Biggel praat mond voorbij en kan filmrol vergeten: 'Ik ben gecanceld'

Artiest Jan Biggel kan zijn filmcarrière, die hij vorige week vol trots aankondigde in radioprogramma KEIgoeiemorgen, vergeten. Hij was gevraagd voor een rol in de nieuwe New Kids-carnavalsfilm. "Maar ik ben gecanceld", liet hij maandagochtend in hetzelfde radioprogramma van Omroep Brabant weten. De reden? Hij had het nog niet mogen vertellen.

"Ja jongen, dit kan alleen mèn overkomen...", vertelde Biggel op de radio. "Een gouden toekomst lag in het verschiet. Ik dacht ook: wat is dit nu? Ik was zo blij en dacht - want ik had de bevestiging dat het ging gebeuren - dat ik het gerust kon zeggen, witte nie. Maar blijkbaar heb ik dingen verteld tegen jullie die ik niet mocht vertellen. De volgende dag kreeg ik een mail dat ik niet meer mee mag doen. Daar gaat mijn filmcarrière." Schaterend: "Ik ga nu mijn toneellessen maar afzeggen. Ik had al bijna een pak besteld voor de Oscaruitreiking. Ik ben nu blij dat ik dat niet niet gedaan heb, haha. Nu ga ik toch maar eventjes door met zingen."

"Ik heb lol gehad, witte nie?"

De filmrol voor de Liempdse zanger, bekend van zijn grote hit 'Ons moeder zeej nog', zou overigens maar beperkt zijn. Maar de makers bleven bij hun besluit. De Liempdenaar zegt er niet mee te zitten. "Dat ze kapot vallen met die klerefilm, haha!", bulderde hij op de radio. "Wat kan mij dat schelen? Ik heb lol gehad, witte nie? Jullie kwamen bij me langs met een filmploeg, ik moest allemaal van die typetjes doen... We hebben ons kapot gelachen!"

"Ik weet al wie mijn vervanger zal zijn."

De New Kids-carnavalsfilm wordt nog wel gemaakt, maar nu zonder Biggel. "Ik weet al wie mijn vervanger zal zijn", vertelde de Liempdenaar op de radio. "Ik zeg er echter niets meer over. Maar gij kent 'em ook", zegt de zanger tegen radio-dj Jordy Graat. "Ik heb nu al veel te veel gezegd", vreest Biggel. Op de lichte suggestie dat het dan iemand zou kunnen zijn van dezelfde platenmaatschappij en dat het dan weleens Rob Kemps zou kunnen zijn blijft het even stil bij Biggel. "Ik kan niets zeggen, jullie raden maar! Ik heb al veel te veel gezegd!"

"Nieuw liedje opnemen vind ik eigenlijk nog leuker dan die hele klerefilm, joh."