Auto en scooter belanden in het kanaal door ongeluk

Een auto en scooter zijn maandagochtend in het kanaal beland aan de Kanaaldijk Zuidwest in Helmond. De scooter die op het fietspad reed, kwam in botsing met een busje. Even later raakte de auto van de weg het water in.

De scooter is door de brandweer uit het water gehaald. De bestuurders van de scooter en de auto zijn behandeld door ambulancepersoneel. Hoe ernstig zij verwond zijn, is niet duidelijk.

De weg is in beide richting afgesloten van Helmond richting Weert.