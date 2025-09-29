Navigatie overslaan

Auto en scooter belanden in het kanaal door ongeluk

Vandaag om 07:52
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Een auto en scooter zijn maandagochtend in het kanaal beland aan de Kanaaldijk Zuidwest in Helmond. De scooter die op het fietspad reed, kwam in botsing met een busje. Even later raakte de auto van de weg het water in.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De scooter is door de brandweer uit het water gehaald. De bestuurders van de scooter en de auto zijn behandeld door ambulancepersoneel. Hoe ernstig zij verwond zijn, is niet duidelijk.

De weg is in beide richting afgesloten van Helmond richting Weert.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
