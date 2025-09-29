Auto en scooter belanden in het water door ongeluk

Een auto en scooter zijn maandagochtend in het water beland aan de Kanaaldijk Zuidwest in Helmond. De autobestuurder verloor de macht over het stuur en kwam in botsing met een busje en een scooter.

De auto reed na de botsing over een talud het achterliggende kanaal in. Ook de scooter belandde in het water en is daar door de brandweer uit gehaald. De bestuurders van de scooter en de auto zijn behandeld door ambulancepersoneel. Hoe ernstig zij gewond zijn, is niet duidelijk.

De weg is in beide richting afgesloten van Helmond richting Weert.