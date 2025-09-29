First Dates-deelnemer Davey staat 'honderd procent' achter Andrew Tate

Een fragment uit het televisieprogramma First Dates met Davey Verbeek (21) uit Den Bosch werd vorige week miljoenen keren bekeken en ging viraal. Zondag liet de Bosschenaar in RTL Tonight weten dat hij nog altijd achter zijn omstreden uitspraken over de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen staat.

Tijdens het etentje in de datingshow First Dates vroeg Verbeek zijn date wat zij van mannelijke en vrouwelijke rollen vindt. Zelf was hij daar heel duidelijk over: "Jij zal nooit meer gaan werken dan ik, want ik hou van werken. Het geld dat ik verdien, ga jij uiteindelijk nooit verdienen." De vrouw tegenover hem aan tafel geloofde haar oren niet. Op de vraag waarom ze nooit meer zou gaan verdienen, antwoordde Verbeek: "Omdat ik denk dat jij niet die ambities hebt. Gewoon omdat jij lekker je nageltjes wil lakken, je make-up doen. Je wil gewoon lekker vrouw zijn." Viral

Verbeeks uitspraken leverden een storm aan negatieve reacties op. Verbeek heeft daar geen moeite mee, zei hij zondag bij RTL Tonight. "Ik ben heel erg van de traditionele wijze. Daar vinden mensen iets van, maar dit is mijn mening. Ik heb het traditionele vanuit huis niet meegekregen en dat vind ik jammer. Ik denk dat dit het beste is voor de maatschappij."

Op de vraag hoe hij aan zijn denkbeelden komt, zegt de Bosschenaar: "Ik heb om me heen gekeken. Je ziet normale gezinnen met twee ouders, dat zocht ik. Daar ben ik verder over na gaan denken.” Ook de Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate gaf hem inspiratie voor zijn denkbeelden. Tate staat bekend om zijn omstreden en vrouwonvriendelijke uitspraken. "Ik sta honderd procent achter zijn traditionele kernwaarden. Ik wil graag voor mijn vrouw kunnen zorgen. We zorgen natuurlijk voor elkaar, ieder in een andere rol. Er zijn genoeg vrouwen die dat prettig vinden." Beïnvloed

Andere gasten bij RTL Tonight reageerden kritisch. Erben Wennemars zei het met hem te doen te hebben: "Je weet niks van de wereld, je bent volledig beïnvloed." Als Floor Bremer vraagt wat er gebeurt als hij verliefd wordt op iemand die meer verdient dan hij, zegt hij: "Dat kan gewoon niet. Mijn ambities liggen hoger. Het gebeurt altijd zoals ik het wil." Astrid Holleeder nam het juist voor hem op: "Hij dringt een vrouw niks op maar zegt: als je wil, kan je bij mij zo'n leven leiden." Verbeek reageerde op X op alle aandacht. "Blijkbaar betekent het spreken van de waarheid dat je wordt vergiftigd door Andrew Tate", schrijft hij. "Ik word momenteel aangevallen door de Nederlandse media."