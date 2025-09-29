Zonovergoten en warm herfstweer, maar onstuimige dagen op komst

Met een stralend zonnetje en temperaturen tussen de 19 en 20 graden is het de komende dagen heerlijk herfstweer. Dat is alleen niet van lange duur. Zo worden de nachten steeds kouder en in de loop van de week gaan we misschien iets merken van een storm die over Groot-Brittannië trekt. "Het gaat in ieder geval flink waaien", waarschuwt Floris Lafeber van Weerplaza.

De week begint met een aantal zonnige dagen en warme temperaturen. "Maandag en dinsdag is het zo'n 19 graden en kan het lokaal zo'n 20 graden worden", vertelt meteoroloog Johnny Willemsen in KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant-radio.

Woensdag en donderdag zakken de temperaturen naar zo'n 16 tot 17 graden, maar de zon blijft zich goed tonen. "Je kunt wel een jasje in de ochtend gebruiken, want in de nacht is het fris met zo'n vier graden", vertelt de weerman.

Storm op komst

Toch blijven de zonnige dagen niet aanhouden, want dit weekend is er meer wisselvalligheid op komst door storm Humberto. "De storm bevindt zich nu nog boven de Atlantische oceaan, waardoor het onzeker is of wij er last van krijgen", legt weerman Floris Lafeber uit.

Deze vrijdag trekt de storm over Groot-Brittannië. "Misschien gaan we er dan iets van merken. Het gaat in ieder geval harder waaien en er komt wat regen aan", vertelt hij.