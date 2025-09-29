Buurthuizen krijgen gratis de krant, maar niet iedereen is daar blij mee

DPG Media, de uitgever van onder meer het Brabants Dagblad, BN DeStem en het Eindhovens Dagblad, krijgt 160.000 euro van de provincie om gratis kranten in buurthuizen beschikbaar te stellen. Met de proef, die twee jaar duurt, wil de provincie er naar eigen zeggen voor zorgen dat 'iedereen op een laagdrempelige manier toegang heeft tot betrouwbare informatie en nieuws uit de eigen omgeving'. Maar niet iedereen is er enthousiast over.

Nieuws uit omgeving Het initiatief komt van SP-statenlid Irma Koopman. Haar voorstel werd in april aangenomen. Binnenkort liggen de eerste kranten op tafel in de wijkcentra. “Een gratis krant voor wijk- en buurtcentra heeft verschillende doelen: mensen van jong tot oud beter op de hoogte brengen, en mee laten praten over het nieuws, maar ook mensen samenbrengen in hun gemeenschapshuis", zegt ze.

Buurthuizen kunnen zich tot 12 oktober aanmelden voor een gratis krant. DPG Media stelt de kranten voor een verlaagd tarief beschikbaar. Volgens de provincie is er genoeg geld om de zo'n vierhonderd Brabantse buurthuizen van een gratis krant te voorzien.

Ook gedeputeerde Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) is gecharmeerd van het initiatief: “Het wijkcentrum of buurthuis is bij uitstek een plek om elkaar te ontmoeten en te praten over het nieuws van de dag. Door kranten gratis aan te bieden, willen we ervoor zorgen dat iedereen op een laagdrempelige manier toegang heeft tot betrouwbare informatie en nieuws uit de eigen omgeving.”

Mediafonds

Niet de hele Brabantse politiek is zo enthousiast over het initiatief. D66, een coalitiepartner van de SP, had het geld eigenlijk liever besteed zien worden aan een mediafonds. "Het liefst voor onderzoeksjournalistiek", zegt fractievoorzitter Matthijs van Miltenburg. "In april heeft de gedeputeerde toegezegd dat te onderzoeken, daarop hebben wij het krantenvoorstel gesteund."

Van Miltenburg verbaast zich over het bedrag van 160.000 euro. "In april ging het nog om een potje van 70.000 euro per jaar, daar wil ik wel uitleg over. Zeker in relatie met de toezegging over het mediafonds." Van Miltenburg verwacht overigens niet dat dat nu van de baan is. "We wachten af waar de gedeputeerde mee komt."

Inge Vossen van Volt deed samen met D66 het voorstel voor een mediafonds. Ze ziet het minder rooskleurig in. "Ik verwacht dat we te horen krijgen dat het geld nu op is en dat dit het einde betekent." Ze was al niet enthousiast over de gratis krant. "Het zou de democratie moeten versterken. Maar doe je dat echt door alleen een krant neer te leggen?", vraagt ze zich af. "Ik denk niet dat mensen naar een buurthuis gaan om de krant te lezen."

Het CDA was altijd al tegen de gratis kranten. "Wij geloven simpelweg niet dat mensen voor een gratis krant naar een buurthuis komen", zegt fractievoorzitter Ronnie Buiks. "Op internet en via de regionale publieke omroep is al meer dan genoeg nieuws te vinden." Zijn partij had liever gezien dat het geld werd besteed aan lokale voorzieningen in kleine dorpen en kernen. "Bijvoorbeeld om supermarkten overeind te houden, die dreigen te verdwijnen."