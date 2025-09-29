Michael van Gerwen na ophef in shoarmazaak: 'Ik ben geen ruziemaker'

Michael van Gerwen benadrukt dat hij geen ruziemaker is. Dit naar aanleiding van een Snapchat-filmpje dat rondgaat waarop is te zien dat hij afgelopen weekend betrokken was bij een vechtpartij in een horecazaak in Den Bosch. Daarbij werd geduwd en getrokken. "Ik heb een zware hekel aan ruzie", vertelde de darter uit Vlijmen maandagochtend op Radio538.

"Soms kom je in een situatie terecht waar je niet in wil terechtkomen", vertelde Van Gerwen op de radio. "Ga je dan weglopen? Dat was wel het meest verstandige geweest, maar ja... Iedereen die alcohol op heeft, zegt weleens domme dingen. Ook ik. Dus dat was niet zo heel slim, van beide kanten. Maar het ging eigenlijk om helemaal niks. Ik wil dit gewoon snel vergeten. Dat het zo groot wordt gemaakt, vind ik jammer. Maar het is wat het is."

Waar de ruzie over ging, is niet duidelijk. Daar ging 'MVG' ook tijdens het radio-interview bij 538 niet op in. Van Gerwen zou eerst op strandfeest IJMlive zijn geweest bij de IJzeren Man in Vught. Daarna ging hij bij Shoarma Pizzeria Den Bosch eten en daar ging het mis.

"Die vent kwam vanuit de keuken op mij af, niet andersom", legde Van Gerwen eerder al uit op het online medium Dartsnieuws. Het akkefietje duurde volgens Van Gerwen amper een paar tellen. "Het wordt spannender gemaakt dan het is. Ik vind het nog veel treuriger dat dit gefilmd is. "

Hij heeft de situatie ook meteen uitgepraat met het neefje van de eigenaar. "Die zat met de handen voor zijn gezicht. Hij had überhaupt spijt dat dit was gebeurd. Die vond het ook vervelend. Ik heb even met hem gesproken en dan is het ook klaar."