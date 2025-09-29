Onderhoudstechnicus (34) nog in het ziekenhuis na val van zestig meter

De 34-jarige man die vrijdag ernstig gewond raakte toen een lift van een hijskraan zestig meter naar beneden viel op een bouwterrein in Tilburg, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Dat vertelt een woordvoerder van bouwbedrijf Heijmans. Het bedrijf, dat over het bouwproject gaat, bekijkt maandag of het werk op het terrein hervat kan worden.

Het onderzoek van de Arbeidsinspectie is nog in volle gang. Hoe het precies mis kon gaan vrijdagochtend is nog niet duidelijk. Tot het onderzoek is afgerond, reageert de inspectie niet op vragen. De lift zou naar beneden zijn gekomen toen de onderhoudstechnicus erin zat. De lift was onderdeel van een hijskraan van zo'n zestig meter hoog.

De lift is zo'n zestig meter naar beneden gekomen (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Op het bouwterrein op de kruising van de Havendijk en Gondelstraat worden woningen gebouwd. Het bouwterrein genaamd project Spinaker valt onder het bedrijf Heijmans.

"Het is flink schrikken."

Het bedrijf reageerde vrijdag geschokt op het ongeluk. "Het is flink schrikken. De hulpdiensten bekommeren zich over de gewonde persoon en wij bekommeren ons over de andere aanwezigen", vertelde woordvoeder Martijn van Koolwijk toen. Maandag laat hij weten dat de onderhoudstechnicus geen medewerker van Heijmans is, maar van een externe partij die zij ingehuurd hebben. De man ligt nog altijd in het ziekenhuis, maar hoe het precies met hem gaat, kan de woordvoerder niet zeggen. Het bouwbedrijf gaat maandag kijken of de werkzaamheden op het terrein kunnen worden hervat. "Een deel is afgezet voor het onderzoek van de Arbeidsinspectie. Er moet gekeken worden of er ergens anders op het terrein verder gewerkt kan worden. Daarvoor ben je ook afhankelijk van het leveren van bouwmateriaal. Als een vrachtwagen de draai niet kan maken door het afgezette gedeelte heb je geen materiaal", legt hij uit.

"Medewerkers alle ruimte om niet te werken."

Daarnaast gaat het bedrijf met medewerkers die vrijdag aanwezig waren in gesprek of zij hun werk kunnen hervatten. "Ze hebben ook alle ruimte om dat niet te doen", zegt de woordvoerder. Het ongeluk maakte vrijdag een grote indruk op medewerkers en voorbijgangers die het zagen gebeuren. "Ik zag de lift beneden liggen, helemaal in gruzelementen", vertelde een voorbijganger. "Het slachtoffer moet een smak van heb ik jou daar hebben gemaakt." Ook een vrouw die de ravage kwam bekijken, was onder de indruk. "Een ongeluk kan altijd gebeuren, maar dit is afschuwelijk. Ik schrik hier heel erg van."