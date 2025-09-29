Man overvalt 93-jarige en raakt zelf zwaargewond

De 68-jarige overvaller die op 1 juli een 93-jarige man overviel en neerstak in zijn appartement in Waalre raakte zelf ook zwaargewond. Dat bleek maandag tijdens een eerste tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Bosch. De man was net met pensioen en had een blanco strafblad.

De verdachte Waalrenaar, James S. (68), ligt nog steeds in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen, zo bleek. Hij heeft een schedelbasisfractuur en ook heeft hij zwarte tenen en voeten. Hoe hij daaraan komt is onduidelijk, maar de situatie is blijkbaar zo ernstig dat er mogelijk amputaties zullen volgen.

Volgens zijn advocaat herinnert S. zich helemaal niets van de overval op 1 juli in het appartement van de hoogbejaarde man aan de Malvalaan in Waalre. Mensen uit het complex hoorden gestommel en toen ze gingen kijken troffen ze de 93-jarige man hevig bloedend aan vanwege verschillende steekwonden. Binnen lag de overvaller buiten westen op de grond. Beiden mannen waren flink toegetakeld.

