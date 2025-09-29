Navigatie overslaan
Man overvalt 93-jarige en raakt zelf zwaargewond

Vandaag om 12:29 • Aangepast vandaag om 13:37
De overvaller (68) en de man van 93 raakten beiden zwaargewond bij de overval. (Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink)
De 68-jarige overvaller die op 1 juli een 93-jarige man overviel en neerstak in zijn appartement in Waalre raakte zelf ook zwaargewond. Dat bleek maandag tijdens een eerste tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Bosch. De man was net met pensioen en had een blanco strafblad.
De verdachte Waalrenaar, James S. (68), ligt nog steeds in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen, zo bleek. Hij heeft een schedelbasisfractuur en ook heeft hij zwarte tenen en voeten. Hoe hij daaraan komt is onduidelijk, maar de situatie is blijkbaar zo ernstig dat er mogelijk amputaties zullen volgen.

Volgens zijn advocaat herinnert S. zich helemaal niets van de overval op 1 juli in het appartement van de hoogbejaarde man aan de Malvalaan in Waalre. Mensen uit het complex hoorden gestommel en toen ze gingen kijken troffen ze de 93-jarige man hevig bloedend aan vanwege verschillende steekwonden. Binnen lag de overvaller buiten westen op de grond. Beiden mannen waren flink toegetakeld.

Volgens de advocaat is James S. een man die net met pensioen was en helemaal geen strafblad heeft. Wat hij dan bij de 93-jarige man van plan was, is lastig te achterhalen, want zelf weet hij niks meer. Andere scenario’s dan een overval zijn dan ook lastig te bespreken, constateerde een van de rechters. Opvallend was wel dat S. een rugzak bij zich had met duct tape en tie wraps.

De advocaat van James S. wil graag nog een keer met het 93-jarige slachtoffer praten over wat hij heeft meegemaakt. De rechter heeft daar goedkeuring voor gegeven. De zaak wordt op 15 december voortgezet, opnieuw pro forma. Wanneer de inhoudelijke zitting is, is nog niet duidelijk.

