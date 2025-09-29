Michelin beloont drie Brabantse restaurants met Bib Gourmand

Drie horecazaken in Brabant hebben de prestigieuze onderscheiding Bib Gourmand ontvangen van Michelin. De prijs gaat naar restaurants die een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bieden. Ze zijn een initiatief van Michelin, de organisatie die ook de sterren aan restaurants uitreikt.

Nederland heeft in totaal negen nieuwe Bib Gourmand-restaurants. Drie daarvan komen uit Brabant. Het gaat om NEV in Eindhoven, dat door de inspecteurs wordt omschreven als ‘geweldige plek om een speelse uitvoering van de Turkse keuken te ontdekken’. Voor een ‘eigen aanpak van herkenbare smaken’ moeten gasten een bezoekje brengen aan Avenue43 in Oss en Petite in Sint-Oedenrode.

De horecagelegenheden kregen maandag te horen dat zij zijn opgenomen op de lijst van Bib Gourmand. Michelin probeert daarmee het vuurtje alvast aan te wakkeren voor volgende week. Dan maakt de organisatie namelijk bekend welke restaurants een ster hebben gekregen, behouden of juist verloren.

Onze provincie telt in totaal dertien restaurants met een Bib Gourmand. Daarnaast hebben vijftien horecazaken één of meer Michelinsterren.