Man (26) rent weg na ongeluk, omstander zet achtervolging in

Vandaag om 11:58 • Aangepast vandaag om 12:45
Archieffoto: Politie.nl
Een 26-jarige bestuurder is zondagmiddag op de vlucht geslagen na een ongeluk aan de Rithsestraat in Breda. Toen de man er rennend vandoor ging, zette een omstander op de fiets de achtervolging in. Dankzij de medewerking van deze omstander wist de politie de man later op te pakken. De man had zich verstopt voor de politie.
De man klom na het ongeluk uit zijn auto en begon hard weg te rennen. De voorbijganger op de fiets besloot direct achter hem aan te fietsen en zag dat de man zich op een terrein verstopte.

Drugs en geld
De ambulance en politie kwamen ter plaatse voor het ongeluk, maar ook om de bestuurder op te speuren. Het lukte uiteindelijk met de tip van de omstander om de man aan te houden. Het gaat om een 26-jarige man uit Breda.

Agenten vermoeden dat hij onder invloed was en doorzochten zijn auto. Daar vonden zij drugs en geld. De spullen en de telefoon van de man zijn in beslag genomen. Er wordt onderzoek gedaan of de man onder invloed was.

