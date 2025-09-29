Willy en René: 'Geen enkele verbetering te zien bij PSV'

PSV maakt dit seizoen nog weinig indruk. "Het was tegen Excelsior helemaal niks en ik zie geen enkele verbetering", moppert club-coryfee René van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "PSV wint geen enkele tweede bal en dan kom je zelfs tegen Excelsior niet onder de druk uit. Dat mag nooit gebeuren maar het gebeurde wel." Behalve dat PSV deze keer wel drie punten pakte, zien René en zijn broer Willy weinig lichtpuntjes bij hun club. "Alleen de lichtmasten", schampert Willy. "Het is het hele seizoen al niet goed. Peter Bosz heeft veel werk te doen."

Een deel van de kopzorgen heeft de trainer over zijn aanvallers. Terwijl Plea, Van Bommel en Boadu al waren uitgeschakeld met blessures, viel Ricardo Pepi zaterdag ook weer uit en het is maar zeer de vraag of hij woensdag tegen Bayer Leverkusen kan spelen. "Zet gewoon meneer Til in de spits", zegt René resoluut. "Die kun je neerzetten waar je wil. Dat is een vechtertje, die gaat wel ruziemaken in de zestien meter." Willy is het met zijn broer eens. "Til is een gouden speler. Die zou ik als Pepi niet speelt ook in de spits zetten." De gebroeders zouden het ook niet raar vinden als Jong PSV-spits Robin van Duiven bij de selectie komt. "Maar ik denk niet dat Bosz hem al voor de leeuwen gooit tegen Leverkusen ", denkt René.

"Feyenoord maakt de beste indruk."

Ismael Saibari was zaterdag belangrijk met een doelpunt maar hij kan de gebroeders dit seizoen niet bekoren. "Hij is dit seizoen niet de speler die afdwingt, snel is en acties maakt", zegt Willy. "Goed, hij scoort weer maar als hij deze niet had gemaakt dat had ie op de bank moeten gaan zitten." En tegen Ajax had hij wel vier keer kunnen scoren." Maar zo ziet Willy veel meer dingen misgaan. "Als Veerman rechtsback loopt te spelen omdat Mauro Junior zo nodig voorin moet lopen dan is er veel mis. Maar misschien is zo'n wedstrijd tegen Leverkusen een goed moment om het om te draaien." Intussen wonnen concurrenten Ajax en Feyenoord ook maar vooral bij Ajax ging het niet van harte. "Ik vond NAC prima spelen tegen Ajax. Dat had zeker een punt en misschien wel drie punten verdiend." Volgens René heeft Ajax nog veel grotere problemen dan PSV. "Ajax was echt heel slecht maar ja, ze winnen wel weer jammer genoeg. Zo komt de traditionele top drie weer bovendrijven." Wel is het voor de gebroeders duidelijk welke van de grote drie momenteel het sterkste is. "Dat is Feyenoord", zegt Willy. Daar hebben ze het momenteel gewoon goed voor elkaar.

"Fuck you all!"

De gebroeders hebben niet alleen de voetbalsport om zich af en toe druk over te maken. Zo keek René als golf-fanaat met grote verbazing en ergernis naar de Ryder Cup, de traditionele golfontmoeting tussen Amerika en Europa. "Dat Amerikaanse publiek ging zo te keer tegen die spelers uit Europa. Dat was schandalig. En dan gingen die Amerikaanse spelers het publiek ook nog ophitsen. Het leek net voetbal. Gelukkig wonnen de Europeanen, daar was ik wel heel blij mee. Die Amerikanen zijn gewoon een stel koekenbakkers. Dan denk ik bij m'n eige....fuck you all!"