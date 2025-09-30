Malik (19) gooide 'uit liefde' molotovcocktail naar café: 2 jaar cel

De 19-jarige Malik O. moet twee jaar de cel in voor de aanslagen die hij pleegde op café Boerke Verschuren. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. Malik O. probeerde in januari twee keer brand te stichten in het café aan de Ginnekenmarkt in Breda door steeds een fles met benzine aan te steken en tegen het café te gooien.

Het was niet aan O. te danken dat er beide keren geen grote brand uitbrak in het café, zo oordeelde de rechtbank, die het Malik O. wel zeer kwalijk nam dat deze brandstichtingen eigenaar Johan de Vos en zijn familie en medewerkers tot op de dag van vandaag bezighouden. De eerste aanslag was op 17 januari. Toen ontstond er wel brand in het café, maar die doofde uit zichzelf. Bij de tweede aanslag, op 19 januari, had eigenaar Johan de Vos inmiddels kunststof platen achter de ramen aangebracht en kon er binnen geen brand meer ontstaan. Malik O. gaf toe dat hij op 19 januari inderdaad die brandbom had gegooid. Maar op 17 januari was hij daar niet geweest. De rechtbank denkt daar anders over. De jongeman op de beelden lijkt precies op Malik O. en hij voert dezelfde handelingen uit als twee dagen later. Ook uit zijn telefoongegevens, berichten en Snapchat blijkt volgens de rechtbank dat O. ook op 17 januari de dader was. "Dit doe ik met liefde", schreef Malik aan de opdrachtgever, die hij niet wilde noemen.

De rechtbank neemt het Malik ook zeer kwalijk dat hij niets heeft willen verklaren over de eerste aanslag. Het verhaal dat hij voor de tweede aanslag werd gedwongen door een paar mannen die hem een busje in zouden hebben getrokken, gelooft de rechtbank ook niet. Levensgevaar was er volgens de rechtbank niet te vrezen, maar de rechters vinden de aanslag zo heftig en de angst voor betrokkenen zo groot dat er een hogere straf op werd gelegd dan was geëist. Twee weken geleden eiste justitie nog 24 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, maar dat wordt dus 2 jaar celstraf zonder voorwaardelijk deel. Johan de Vos, de eigenaar van Boerke Verschuren, sprak Malik emotioneel toe tijdens de zitting. De aanslagen hebben hem veel geld gekost, maar het ergste is wel dat zijn gezin en zijn medewerkers al negen maanden in angst leven. “En dat komt door jouw keuzes. Je hebt ons onze vrijheid afgenomen. Ik word er natuurlijk op aangesproken, op school, in de stad, overal. Door jouw gedrag zit ik in een film waarin ik niet wil zitten. Jij brandt met liefde een café plat, hoor ik. Dat gaat ieder inlevingsvermogen te boven.” Tijdens de zitting werd de indruk gewekt dat O. uit een nette, hardwerkende familie komt. Samen met zijn vader zou hij in de bouw werken. Tijdens de uitspraak liet zijn moeder zich echter van haar slechtste kant zien door na de uitspraak een verslaggever van de krant te bespugen en uit te schelden. Ondertussen werd zoon Malik door de politie meegenomen naar de cel.





Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

In deze video zie je een terugblik op alle aanslagen op Boerke Verschuren: