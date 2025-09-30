Vrachtwagenchauffeur verloor fietsster uit het oog en reed over haar heen
Chauffeur Pierre G. (55) uit het Limburgse Cadier en Keer zat er dinsdag verslagen bij in de rechtbank. Hij denkt nog vaak terug aan die 11e september 2023, toen hij met zijn grote DAF-truck met oplegger over de Wendelnesseweg in Sprang-Capelle reed.
Daar fietste ook de 67-jarige vrouw uit Dongen met haar zus en schoonzus. Bij een wegversmalling op een bruggetje zat Pierre nog achter de vrouwen. Wat er daarna gebeurde, is een stuk onduidelijker.
Pierre wilde wat gas bij geven en probeerde de vrouwen in te halen. Ergens heeft hij gemist dat hij de 67-jarige vrouw niet gepasseerd was. Zij reed nog voor hem en toen hij naar rechts moest, omdat er een tegenligger aankwam op de smalle weg, reed hij over de vrouw heen. Een andere vrouw kon naast de vrachtwagen nog snel de berm inrijden en een ongeluk voorkomen, anders was er misschien nog een dode gevallen.
Pierre G. had de fietsende vrouwen dus niet goed in de gaten en dat vond de officier van justitie zeer kwalijk voor een beroepschauffeur. Die had natuurlijk niet de bedoeling om iemand dood te rijden, maar hij had zeker beter moeten opletten.
Ter plekken en op het bureau legde G. verschillende verklaringen af. En dinsdag, tijdens de zitting, kwam er nog een andere lezing. Normaal slaan fietsers over het bruggetje rechtsaf naar de parallelweg en komen ze dus helemaal niet op de weg waar de aanrijding plaatsvond.
Maar die weg was afgesloten en dus fietsten de vrouwen verder over de Wendelnesseweg-Oost met alle gevolgen van dien. Pierre heeft er nog altijd veel last van: “Ik had er gewoon achter moeten blijven, dan was het niet gebeurd”, zei hij snikkend tegen de rechter. Het beeld van de vrouw onder zijn truck krijgt hij maar niet van zijn netvlies.
De officier van justitie zag het verdriet bij Pierre G. ook. Hij eiste een taakstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke rijontzegging voor een jaar. Pierre G. heeft zijn rijbewijs nodig voor zijn werk als vrachtwagenchauffeur, zag de officier. Maar als G. in de komende twee jaar weer in de fout gaat is hij, wat justitie betreft, wél zijn rijbewijs kwijt.
De rechtbank doet op 14 oktober uitspraak in deze zaak.