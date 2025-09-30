Vrachtwagenchauffeur verloor fietsster uit het oog en reed over haar heen

Eén moment van onoplettendheid werd een 67-jarige vrouw uit Dongen fataal. Een vrachtwagenchauffeur zag haar over het hoofd, zij kwam onder de wielen terecht en overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur was haar even kwijt en was over haar heen gereden. In de rechtbank in Breda werd dinsdag tweehonderd uur taakstraf geëist.

Chauffeur Pierre G. (55) uit het Limburgse Cadier en Keer zat er dinsdag verslagen bij in de rechtbank. Hij denkt nog vaak terug aan die 11e september 2023, toen hij met zijn grote DAF-truck met oplegger over de Wendelnesseweg in Sprang-Capelle reed.

Daar fietste ook de 67-jarige vrouw uit Dongen met haar zus en schoonzus. Bij een wegversmalling op een bruggetje zat Pierre nog achter de vrouwen. Wat er daarna gebeurde, is een stuk onduidelijker.

Pierre wilde wat gas bij geven en probeerde de vrouwen in te halen. Ergens heeft hij gemist dat hij de 67-jarige vrouw niet gepasseerd was. Zij reed nog voor hem en toen hij naar rechts moest, omdat er een tegenligger aankwam op de smalle weg, reed hij over de vrouw heen. Een andere vrouw kon naast de vrachtwagen nog snel de berm inrijden en een ongeluk voorkomen, anders was er misschien nog een dode gevallen.