Influencer Michelle Bollen open over polyamoureuze breuk

Voor het eerst vertelt influencer en voormalig blogger Michelle Bollen (32) uit Uden openlijk over het einde van haar polyamoureuze relatie met echtgenoot Koen Bollen (34) en beste vriendin Jacqueline van Pelt (37). In de allereerste aflevering van haar nieuwe podcast 'That's so us' deelt Michelle hoe de afgelopen maanden voor haar voelden. Van het samengestelde gezin van tien tot de pijnlijke breuk deze zomer.

Samen met ondernemer en vlogger Iris Zeilstra gaat Michelle in de podcast meteen de diepte in. Ze vertelt dat het dagelijks zoeken is naar balans. "De ene dag gaat het goed, de andere dag denk ik echt: what am I doing?" Het moederschap geeft haar houvast. "Met de kindjes gaat het goed, en als het met hen goed gaat, ben je zelf ook het meest oké. Ik probeer er gewoon iets van te maken. Ik lach weer."



Beetje meer Mies

Haar gesprekspartner Iris merkt dat Michelle langzaam weer opleeft. "Het allerfijnste wat ik zie bij jou is dat er soms weer die momentjes zijn zoals ik je ken, met een kind op je heup." Michelle glimlacht: "Beetje meer Mies, dat voel ik zo ook echt. Dat er meer rust komt, hoe moeilijk en raar dat ook is."



De start van de podcast is voor Michelle een manier om 'eindelijk' meer context te bieden over de breuk. "Je deelt een stuk van je leven, niet alles. En dat vond ik zo slopend. Je zit midden in een proces, en dan kun je soms gewoon niet uitleggen wat er allemaal gebeurt."



Van blog tot boerderij

Openhartig vertellen is Michelle niet vreemd. Ze begon ooit met de blog, waar ze schreef over haar vurige kinderwens en haar relatie met Koen. Binnen een jaar woonden ze samen en in 2015 trouwden ze. Al snel groeide het gezin en kregen ze vier kinderen: Morris (2016), Benjamin (2017), Olivia (2021) en Laurens (2022). Hun gezinsleven deelden ze trots online op platformen als Instagram en TikTok.



In 2022 verscheen er op het internet een festivalvideo waarop Koen zoende met Jacqueline, de beste vriendin van Michelle. Dat was niet zonder reden, want niet veel later maakten de drie bekend een polyamoureuze relatie te hebben. Een liefdesverhouding waarbij iemand tegelijkertijd een romantische relatie heeft met meer dan één partner, met toestemming en openheid van iedereen die erbij betrokken is. Samen met de zeven kinderen verhuisden ze naar een groot landhuis op het Brabantse platteland.

Wachten op privacy instellingen...

Barsten in het sprookje

Toch knaagde er iets. Achter de idyllische foto’s gingen spanningen schuil. Juicekanalen meldden dat Michelles ouders moeite hadden met de situatie en dat ook de ex-man van Jacqueline tegen de relatie was. Desondanks bleven Michelle, Koen en Jacqueline hun liefde publiekelijk claimen, met vakanties, gezinsfoto’s en gezamenlijke plannen. In juni dit jaar werd duidelijk dat het liefdessprookje zijn einde naderde. Roddelkanalen brachten dat Michelle tijdens een trip in Spanje met een andere man was gezien. Al snel deden verhalen de ronde dat de driehoeksrelatie voorbij was en dat Koen en Jacqueline samen verder wilden. Voor de buitenwereld hielden ze nog even de schijn op, mede omdat ze samen een bedrijf runden.



"Gegokt en verloren"

Begin september doorbrak Michelle zelf de stilte. In een Instagrambericht is ze duidelijk over de situatie. "We hebben gegokt en verloren. We hebben er alles aan gedaan." Ze liet weten dat zij in de boerderij in Brabant zou blijven wonen, terwijl Koen en Jacqueline ieder hun eigen plek zouden zoeken. Daarmee kwam een einde aan een van de meest besproken liefdesverhalen van de provincie.

Wachten op privacy instellingen...