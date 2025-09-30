Kerstknuffels worden septemberbaby’s, vandaag zijn duizenden mensen jarig

Hiep, hiep, hoera! Op 30 september zijn de meeste Brabanders jarig. Dat zijn er maar liefst 6891!

Ook over heel Nederland gezien is 30 september de populairste dag om jarig te zijn. In totaal kun je voor 44.034 Nederlanders 'Lang zal ze leven' zingen op deze dag.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS, die gebaseerd zijn op alle mensen die op 1 januari 2024 in Nederland stonden ingeschreven en hier zijn geboren.

Kerstvakantie

Het CBS heeft een verklaring voor het hoge aantal jarigen op deze dag. Negen maanden geleden was het 30 december. "Het heeft alles te maken met de kerstvakantie. Het is het einde van het jaar, het is donker, het is koud, het is naar. We hebben vrije tijd. We kruipen dan met z'n allen wat dichter tegen elkaar aan. Negen maanden later komen daar dan een hoop kinderen uit", aldus het CBS.