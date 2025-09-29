Navigatie overslaan

Auto crasht tegen boom, bestuurder naar het ziekenhuis

Vandaag om 14:06 • Aangepast vandaag om 14:17
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
nl
Een auto is maandagmiddag tegen een boom gecrasht aan de Brede Molenweg in Hoeven. De bestuurder is gewond meegenomen naar het ziekenhuis. De weg is dicht voor onderzoek.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Er waren geen andere auto's betrokken bij het ongeluk. Hoe de auto tegen de boom kon crashen, is niet duidelijk. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar kon omdraaien.

De bestuurder is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zou het slachtoffer volgens omstanders bevrijd hebben uit de auto. De weg ligt in het buitengebied van Hoeven.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!