Auto crasht tegen boom, bestuurder naar het ziekenhuis

Een auto is maandagmiddag tegen een boom gecrasht aan de Brede Molenweg in Hoeven. De bestuurder is gewond meegenomen naar het ziekenhuis. De weg is dicht voor onderzoek.

Er waren geen andere auto's betrokken bij het ongeluk. Hoe de auto tegen de boom kon crashen, is niet duidelijk. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar kon omdraaien.

De bestuurder is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zou het slachtoffer volgens omstanders bevrijd hebben uit de auto. De weg ligt in het buitengebied van Hoeven.