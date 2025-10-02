Tom zoekt de grens op met BMX-stunts: 'Risico is charme van de sport'

Als professioneel BMX Freestyle atleet zorgt hij met allerlei tricks en moves voor spektakel. Tom van den Bogaard (29) houdt van risico’s nemen en zoekt de grens op, maar dat wil niet zeggen dat hij geen angst kent. “Als ik nooit bang zou zijn, dan lag ik vaker in de kreukels.” Komend weekend komt de durfal uit Aarle-Rixtel in actie op het EK BMX Freestyle in Eindhoven.

Het Europees kampioenschap in Area 51 Eindhoven is voor Van den Bogaard een thuiswedstrijd. Hij is vrijwel iedere dag in de hal om zelf te fietsen of les te geven. Dat hij ooit zijn geld zou verdienen met zijn passie, had de Brabander vijftien jaar geleden niet kunnen bedenken. Hij kocht toen zijn eerste BMX-fiets nadat hij het voorbeeld van een klasgenoot volgde. “Ik vond het erg leuk en wilde het zo vaak mogelijk doen. Als ik thuiskwam van school, was het eerste wat ik deed mijn fiets pakken. Maar dat er voor mij een carrière in de sport was weggelegd, kwam nooit in me op.”

Het keihard fietsen op de baan was niet zijn ding, want Van den Bogaard ging liever op pad om stunts uit te halen. Dat begon nog redelijk voorzichtig, maar het werd steeds spectaculairder. Zo werd hij in 2021 de eerste ter wereld met een 360 Quadruple Downside Tailwhip op de BMX. Daarbij draait hij om zijn as, terwijl zijn fiets vier keer de andere kant rondgaat. “Ik had het in 2019 al geprobeerd, maar toen lukte het net niet. In 2021 ging ik er na een nieuwe sponsordeal opnieuw voor. Vanwege corona hadden we een schans in onze achtertuin in Aarle-Rixtel gebouwd, met bijvoorbeeld de start op 8 meter hoogte. De droom van een kind die uitkwam.”

Wachten op privacy instellingen...

De spectaculaire sprong lukte, maar zeker niet in een keer. Hij viel zelfs een paar keer heel hard en raakte ondanks dat hij zoals altijd een helm op had buiten bewustzijn. “Al ben ik geen vaste klant bij het ziekenhuis hoor. In al die jaren heb ik drie keer een botbreuk opgelopen. 99 van de 100 keer gaat het goed.” Als atleet is hij nooit uitgeleerd. Altijd is hij op zoek naar nieuwe tricks en perfectie in de uitvoering. Uiteindelijk wil hij in de runs die een minuut duren zoveel mogelijk laten zien in het indoor park met obstakels. Maar ook wordt hij regelmatig gevraagd om ergens ter wereld een show te geven. “Er zit altijd een risico aan, dat is de charme van de sport. We zoeken de grens op, maar met mijn jarenlange ervaring weet ik wel wat ongeveer kan. Uiteindelijk is alles wat we doen goed doordacht.”

Wachten op privacy instellingen...

Tijdens het EK de komende dagen wil hij tijdens de kwalificatie en mogelijk de finale de beste versie van zichzelf laten zien. “Mijn doel is de door mij bedachte route met tricks zo goed mogelijk uit te voeren. Het is dan aan de jury om dat te beoordelen. Als een ander beter is, dan gun ik hem dat. In dit wereldje zijn we allemaal vrienden. We weten hoeveel werk erin zit en hoeveel risico’s we nemen, dan vind ik het hartstikke vet om anderen goed te zien presteren.”