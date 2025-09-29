De egel wordt bedreigd: 'Dieren verrekken van de honger'

Het gaat niet goed met de egel. Afgelopen weekend vond de jaarlijkse Egeltelling plaats. Dit jaar zijn er, zowel in Brabant als in heel Nederland, een stuk minder egels gespot dan vorig jaar.

In onze provincie zijn er dit jaar 508 levende en 19 dode egels geteld. Vorig jaar werden er 871 levende en 22 dode Brabantse egels geregistreerd. Wel deden er vorig jaar meer mensen mee aan de telling dan dit jaar. In 2024 telden 392 Brabanders hoeveel egels ze zagen. Dit jaar waren dat er 279. Maar volgens Egelbescherming Nederland kunnen we nog steeds zeggen dat het bestaan van de egel in gevaar is. Ze trekken deze conclusie uit ervaringen van het hele afgelopen jaar.