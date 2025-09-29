De egel wordt bedreigd: 'Dieren verrekken van de honger'
In onze provincie zijn er dit jaar 508 levende en 19 dode egels geteld. Vorig jaar werden er 871 levende en 22 dode Brabantse egels geregistreerd.
Wel deden er vorig jaar meer mensen mee aan de telling dan dit jaar. In 2024 telden 392 Brabanders hoeveel egels ze zagen. Dit jaar waren dat er 279.
Maar volgens Egelbescherming Nederland kunnen we nog steeds zeggen dat het bestaan van de egel in gevaar is. Ze trekken deze conclusie uit ervaringen van het hele afgelopen jaar.
Opvangcentra geven aan dat jonge egels veel te klein zijn voor hun leeftijd en dus een groeiachterstand hebben. Daarnaast krijgt de Egelbescherming het hele jaar meldingen van mensen die geen egels zien, terwijl ze die hiervoor wel altijd zagen.
Verder houden ze alle tellingen bij. "Ook die in Duitsland, België en Engeland. Die laten helaas exact hetzelfde beeld zien: dat het aantal egels hard achteruit holt", aldus de organisatie.
Te weinig insecten
Dat er minder egels zijn, is volgens Egelbescherming Nederland te wijten aan het feit dat er afgelopen jaar te weinig insecten waren. "De insecten zijn totaal niet op gang gekomen. Insecten zijn de zichtbare voedingsbron van al het 'wildlife' in Nederland. De dieren verrekken van de honger."
Het lage aantal insecten komt doordat er in Nederland veel groen verdwijnt, aldus de Egelbescherming. "Ten eerste in de tuinen. Particulieren houden van nette, opgeruimde tuinen. Het liefst helemaal versteend. Insecten hebben daardoor geen voedingsbodems meer."
Daarnaast zou er te veel openbaar groen weggehaald worden. "In het openbaar groen wordt het hele jaar enorm veel gesnoeid met grove machines. Ook in de wintermaanden wordt al het groen weggehakt en afgevoerd, terwijl daar dan alle insecten in slapen en eitjes hebben gelegd. De hele insectenpopulatie wordt weggevoerd voordat de natuur in het voorjaar überhaupt op gang kan komen."
Zolang Nederland niet groener wordt, is Egelbescherming Nederland bang dat het aantal egels nog verder gaat dalen.