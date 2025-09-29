Brabanders domineren 'sexy kalender': 'Ik ben geen typische boerin'

Maar liefst acht Brabantse boeren en boerinnen pronken dit jaar op de Boeren- en Boerinnenkalender. Dat is het hoogste aantal uit één provincie ooit. De 22-jarige Denise van der Hout uit Zundert is één van de vier Brabantse vrouwen die werd uitgekozen. "Mijn vader vond het een beetje gek."

De kalender met sexy foto's van boeren en boerinnen verschijnt ieder jaar, maar het Brabants gehalte is dit jaar hoger dan ooit. “Dat hebben we nog nooit meegemaakt”, vertelt kalenderproducent Stef Bloo. "Misschien heeft het te maken met de Miss Boerin Verkiezing, die op 18 oktober bij het festival ‘Høken& Hakselen’ in Loosbroek plaatsvindt." Denise, die werkt als dierenartsassistent en koeien melkt op een boerderij, besloot zich aan te melden uit enthousiasme voor de agrarische sector. "Ik vind zo'n kalender supervet. Het is heel leuk dat er op deze manier aandacht is voor de branche."

"Als je mij ziet lopen zou je niet zeggen dat ik in de boerensector werk."

Ze had het er al eerder met vriendinnen en familie over om zich op te geven. "Mijn vriendinnen vinden dat ik er niet uit zie als een typische boerin, meer als een 'meisje meisje' met gelakte nagels. Als je mij ziet lopen zou je niet zeggen dat ik in de boerensector werk." Haar vader was niet zo enthousiast over haar idee. "Hij vond het een beetje gek en zei dat ik het niet moest doen."

Toch besloot ze een poging wagen. "Ik ben wat voller gebouwd en dat was voor mij juist een reden om mee te doen. Het is een boost voor mijn zelfvertrouwen." Van de vierhonderd aanmeldingen werden 35 dames uitgenodigd voor de castingdag. Via die weg belandde Denise bij de laatste dertien. "Ik wist dat er veel knappe dames meededen dus ik had niet verwacht dat het meteen zou lukken. Maar ik weet dat ook ik een knappe meid ben, ook al klinkt het misschien raar om dat over jezelf te zeggen."

"De fotoshoot was in het begin best ongemakkelijk."

De voorbereiding verliep niet zonder hindernissen: vier weken voor de fotoshoot viel Denise van haar paard en brak ze haar enkel. "Ik zou zes weken in het gips moeten maar ik kreeg het voor elkaar dat het maar vier weken hoefde. Ik zei in het ziekenhuis: 'Of jullie halen het eraf of ik knip het er zelf af, want ik ga naar die shoot!'", lacht ze. "De fotoshoot was in het begin best ongemakkelijk. Je staat in je lingerie terwijl er veel mensen om je heen staan. Maar je wordt constant aangemoedigd en dat maakt je zelfverzekerd." De reacties op haar deelname waren tot nu toe alleen maar positief. "Uiteindelijk vond ook mijn vader het goed," zegt Denise. De kalender verschijnt op zaterdag 4 oktober. Alle modellen van de Boerinnenkalender mogen zich tijdens de missverkiezing op 18 oktober nog eens laten zien, waarna een jury op uiterlijk en inhoudelijke boodschap een winnares kiest.