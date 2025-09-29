'PSV-fans vallen Ajax-directie aan na wedstrijd'

De directie van Ajax is na afloop van de topper PSV-Ajax in Eindhoven op 21 september belaagd door PSV-fans, meldt de Telegraaf. De technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker van de club uit Amsterdam zouden in het trappenhuis van het Philips Stadion zijn aangevallen door twee PSV-supporters.

Bronnen laten aan De Telegraaf weten dat Beuker 'een beuk op zijn lichaam' zou hebben gekregen en dat ze Kroes hebben laten struikelen.

De PSV-directie heeft meteen maatregelen genomen. Zo zijn de seizoenskaarten van de twee PSV-supporters door de Eindhovense voetbalclub geblokkeerd en lopen beiden mannen kans op een landelijk stadionverbod.

Ajax was 21 september op bezoek bij PSV voor de eerste topwedstrijd van het seizoen. De Eindhovenaren kwamen tijdens het duel twee keer op voorsprong, maar de Amsterdammers wisten telkens de gelijkmaker te scoren. De wedstrijd eindigde in gelijkspel (2-2).

Reactie van Amsterdam

Ajax heeft na het incident in Eindhoven PSV meteen op de hoogte gesteld. "Omdat het door PSV snel en adequaat is opgepakt, is besloten het daarbij te laten", zegt Ajax in de krant.

PSV heeft dezelfde dag nog zijn excuses gemaakt aan de Ajax-directie en laat in een verklaring weten het incident zeer te betreuren. "Dit past helemaal niet bij onze club. Wij veroordelen dit gedrag ten zeerste en hebben daarom ook direct actie ondernomen richting dit tweetal. Als club hebben wij gastvrijheid hoog in het vaandel staan en wij vinden het heel belangrijk dat onze tegenstanders op een goede manier worden ontvangen."