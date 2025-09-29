Tientallen jongeren in gevecht op kermis, politie zet wapenstok in

Het ging afgelopen weekend flink mis op de kermis van Sint-Michielsgestel. Groepen van tientallen jongeren gingen elkaar te lijf tijdens het evenement. De politie moest meerdere keren ingrijpen en heeft geweld gebruikt. Burgemeester Smid neemt maatregelen en zet de komende dagen extra beveiliging in op de kermis.

Om de orde op de kermis te herstellen, is de politie in groepsverband opgetreden en heeft daarbij geweld moeten gebruiken. Hierbij is ook de wapenstok ingezet.

Er braken dit weekend meerdere vechtpartijen op de kermis uit. Het zou gaan om vechtpartijen tussen verschillende groepen jongeren. "Het waren naar schatting zo’n 40-50 personen die onrust veroorzaakten of daarbij direct aanwezig waren", laat de politie maandagmiddag weten.

Een persoon is na de vechtpartijen aangehouden en zit vast voor onderzoek. Deze persoon wordt verdacht van (poging) tot zware mishandeling. Voor zover bekend is er één iemand gewond geraakt.

Bij de ongeregeldheden zou mogelijk iemand betrokken zijn geweest met een mes. Agenten wisten al snel een persoon te vinden die voldeed aan het signalement. "Deze persoon is door de politie gecontroleerd, maar daar zijn geen wapens bij aangetroffen."

Extra veiligheidsmaatregelen

Burgemeester Eiko Smid heeft besloten om maandag en dinsdag extra toezicht in te zetten op het evenement dat nog twee dagen duurt. Naast boa’s en de politie zullen ook extra beveiligers op de kermis aanwezig zijn. Indien nodig schaalt de gemeente nog verder op. "Het moet een gezellige kermis zijn voor iedereen. Vechtpartijen horen daar niet bij."

Het is niet de eerste keer dat er vechtpartijen uitbreken op de kermis. De afgelopen maanden ging het ook al mis in Liempde, Den Bosch en Rosmalen. “We hebben dit afgelopen zomer al in meerdere Brabantse dorpen gezien en dus nu helaas ook in Sint-Michielsgestel. Ik grijp nu in, zodat de inwoners van onze gemeente met een gerust hart kunnen genieten van een mooie kermis”, stelt burgemeester Smid.

Het onderzoek naar de ongeregeldheden is nog in volle gang.