Dieven jatten zonnebrillenzaak leeg, politie deelt beelden

Vandaag om 18:54 • Aangepast vandaag om 19:56
Twee inbrekers hebben voor tienduizenden euro's aan zonnebrillen gestolen (foto: Bureau Brabant).
Een brillenzaak aan de Ginnekenstraat in Breda is in de vroege ochtend van 22 juli het doelwit geweest van een inbraak. Daarbij zijn voor tienduizenden euro’s aan zonnebrillen buitgemaakt. De politie is op zoek naar twee mannen die op camerabeelden zijn vastgelegd en toont beelden van de daders in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.
Op de bewakingsbeelden is te zien dat de twee inbrekers met een tas door de Ginnekenstraat lopen. Bij het pand van de brillenzaak stoppen ze en maken ze met geweld het rolluik los. Ze kruipen er onderdoor en slaan met een moker de glazen deur kapot.

Daarna halen ze complete rekken met zonnebrillen van de muur, die ze in een tas en deken verwikkelen. In totaal zijn ze zo'n vijf minuten binnen. Als de buit binnen is, lopen ze richting de Bleekstraat, waar ze uit beeld verdwijnen.

Motorhelm
De politie is nu op zoek naar deze twee inbrekers. Opvallend is dat beide mannen een motorhelm dragen. Een van hen heeft een zilverkleurige helm met zwarte en oranje strepen, de ander draagt een zwarte helm met oranje accenten. Een van de inbrekers is gekleed in een donkergroene jas, met een donkere broek en donkere schoenen.

De politie roept getuigen op zich te melden en hoopt dat iemand de verdachten herkent.

