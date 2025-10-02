Hoogste woontoren van Eindhoven gaat open en er volgen er nog veel meer

De hoogste woontoren van Eindhoven opent donderdag. 109 meter is-ie, met 35 verdiepingen. Het gebouw staat op Strijp-S en zo telt deze nieuwe woonwijk alweer een blikvanger. In de afgelopen twintig jaar heeft dit stadsdeel een indrukwekkende verandering doorgemaakt: van gesloten Philipsterrein tot een propvolle woonwijk met veelal hoogbouw. “Het wordt een echte stad”, zegt wethouder Stijn Steenbakkers.

Op de plek waar de Philipmedewerkers vroeger iedere dag naar hun werk gingen, wonen nu al duizenden mensen. Oude fabrieksgebouwen van Philips werden omgebouwd tot woonruimtes. Maar er kwamen ook heel veel nieuwe woontorens bij. En zo ontstond vanzelf een nieuwe woonwijk. Vorige maand werd de nieuwe bewonersvereniging voor heel Strijp-S gepresenteerd. De stad moet wel de hoogte in om uit te kunnen breiden. “We hebben natuurlijk niet heel veel gebieden, zoals vroeger Meerhoven, waar je een hele nieuwe woonwijk kunt gaan bouwen", zegt wethouder Steenbakkers. "Dus de ruimte is gewoon beperkt. En dat betekent dat je met name in het centrum echt die hoogte ingaat. Daar is op zich ook veel behoefte aan."

Nog maar twintig jaar geleden werd gestart met de ombouw van het voormalige bedrijventerrein Strijp-S tot woonlocatie. Het einde van het bouwen is op Strijp-S nog niet in zicht, alhoewel vorige week wel de laatste fase is ingegaan met de bouw van nog eens 1500 woningen. Ook is er ruimte voor bedrijven, onderwijs, winkels en ontmoetingsplekken. In totaal 150.000 vierkante meter, zo'n 21 voetbalvelden groot.

De hoogste woontoren van Eindhoven op Strijp-S (foto: Bas Gijselhart / SDK Vastgoed).

Het doel op Strijp-S is vijfduizend woningen. Het is meteen een voorbode van wat Eindhoven te wachten staat. Rond het station komen nog veel meer van dit soort enorme woontorens. Daar komen negenduizend nieuwe woningen. “Op sommige punten zal het nog dichtbevolkter zijn. Je ziet echt dat op een relatief klein oppervlak veel mensen komen te wonen. En dat gaan we op steeds meer plekken langs de spoorzone van Eindhoven zien. In het centrum kun je de kranen bijna niet tellen. Iedere maand komt er bijna wel eentje bij.”

Strijp-S telt meerder bijzonder gebouwen: De Trudo Toren is een woontoren van zeventig meter hoog met achttien verdiepingen, helemaal begroeid met bomen en planten.

Matchbox is het eerste gebouw op Strijp-S dat in houtbouw wordt gerealiseerd. Een voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen in stedelijke gebieden.

Het Klokgebouw uit 1928 is een markant herkenningspunt op Strijp-S en herinnert aan het Philipsverleden.

In de nieuwe stadswijken die ontstaan, moeten volgens de wethouder niet alleen mensen met een dikgevulde portemonnee gaan wonen. “Het is absoluut niet de ambitie om het Silicon Valley aan de Dommel te worden hier. Want dat is echt een plek waar alleen de happy few kunnen wonen. Eindhoven moet juist een stad zijn en blijven voor iedereen. En dat betekent dat we ook voor iedereen daar bouwen.”

Op Strijp-S is de laatste bouwfase ingegaan (foto: Norbert van Onna).

Een uitzondering is er wel: de mensen met een cruciaal beroep. Om te zorgen dat er ook personeel is voor voorzieningen zoals basisscholen en huisartsenpraktijken, krijgt personeel met een cruciaal beroep bij bepaalde projecten in Eindhoven voorrang. “Onze leraren, agenten, mensen die in het ziekenhuis werken of in de zorg. De eerste paar maanden kunnen dan alleen mensen uit die beroepsgroepen zich inschrijven voor nieuwe appartementen of nieuwe huizen”, legt Steenbakkers uit.

