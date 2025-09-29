Blessure van PSV-spits Pepi valt mee

De blessure van PSV-spits Ricardo Pepi valt mee. De Amerikaan heeft een lichte verrekking in zijn bovenbeen opgelopen tijdens het duel met Excelsior.

De 22-jarige Pepi liet zich vroegtijdig wisselen tijdens het duel in Kralingen. Ondanks de overwinning was er veel vrees voor weer een lange blessure. Pepi miste ook al een groot deel van vorig seizoen door een knieblessure.

PSV meldt nu dat de blessure van de spits meevalt. Hij zal de komende dagen alleen trainen en later instromen in de groepstrainingen. Het Champions League duel met Bayer Leverkusen van komende woensdag lijkt dan ook te vroeg te komen.

De opluchting zal groot zijn in Eindhoven. Eerder zag coach Peter Bosz ook al zijn andere spitsen Alassane Pléa (knieblessure) en Myron Boadu (hamstringblessure) wegvallen.

Wie de vervanger van de Amerikaan zal zijn in Leverkusen, moet nog blijken. Tegen Excelsior mocht Guus Til, wat van origine een middenvelder is, de spitspositie innemen toen Pepi wegviel.

PSV neemt het woensdag in Duitsland op tegen Bayer Leverkusen. Het duel in de Champions League begint om 9 uur 's avonds.