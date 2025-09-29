Tientallen motorrijders vormen indrukwekkende erehaag voor Lynn (29)

Tientallen motorrijders hebben maandagmiddag bij het crematorium in het Limburgse Venray afscheid genomen van Lynn Gommans. De 29-jarige vrouw uit Overloon kwam vorige week maandag om het leven toen ze met de motor waarop ze zat in botsing kwam met een bestelauto. Het ongeluk gebeurde op De Breid in Maashees.

Lynn Gommans, een groot motorliefhebber, zat met een man op de motor. Die raakte zwaargewond. De bestelbus vloog na het ongeluk in brand. De chauffeur hiervan raakte lichtgewond.

Omdat motorrijden een belangrijk en dierbaar onderdeel van haar leven was, wilden familie, vrienden en andere motorliefhebbers haar op een bijzondere manier de laatste eer bewijzen. Bij het crematorium/begraafplaats Boshuizen in Venray stonden daarom aan het begin van de middag ruim zeventig motorrijders opgesteld. Rond kwart over een passeerde de lijkstoet deze indrukwekkende erehaag.