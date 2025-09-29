Geen stembureaus in dit plattelandsdorp: 'Gemeente ziet noodzaak niet'

“Geen kleinigheid, maar een forse drempel”, zo noemt de dorpsraad van Babyloniënbroek het ontbreken van stembureaus. Het plattelandsdorpje in de gemeente Altena, dat 465 inwoners telt, moet het tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in oktober zonder doen.

Al jaren moeten de inwoners van Babyloniënbroek naar een stembureau in Meeuwen, Eethen of Almkerk om met het rode potlood hun stem uit te kunnen brengen. Die dorpen liggen zo’n drie tot zeven kilometer verderop. Ook in de plattelandsdorpen Drongelen, Oudendijk, Uppel en Waardhuizen waren tijdens de vorige verkiezingen in 2023 geen stembureaus te vinden. Voor sommige inwoners maken die lange afstanden en beperkte vervoersmogelijkheden het lastig om te stemmen. Voornamelijk ouderen zijn nu de dupe. En dat terwijl stemmen voor iedereen eenvoudig moet zijn, vindt ook CDA Altena. De partij stelde hier daarom onlangs vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Altena vroeg de dorpsraad uit Babyloniënbroek eerder al aandacht voor het plaatsen van stembureaus in het dorp.

"Elke persoon die niet naar het stembureau kan, is er één te veel."

"Omdat zij geen klachten heeft gehad, ziet het college de noodzaak niet", zegt secretaris Henri Verhagen van de dorpsraad uit Babyloniënbroek. Dat terwijl hij andere geluiden hoort uit het dorp. Vier bewoners die slecht ter been zijn of geen rijbewijs hebben, hebben hun zorgen geuit bij de dorpsraad over het gebrek aan stembureaus. Daarna kwamen er meer geluiden vanuit het dorp. “Elke persoon die niet naar het stembureau kan, is er één te veel", vindt Verhagen. De dorpsraad in Babyloniënbroek heeft inmiddels aangegeven de gemeente Altena te willen ondersteunen bij het realiseren van stembureaus in het dorp. Volgens Verhagen zijn er genoeg geschikte locaties, zoals de kerk, de ijsclub en een basisschool. “Daarnaast is er in een kleine kern als Babyloniënbroek een grote gemeenschapszin, dus zijn er voldoende vrijwilligers te vinden om op het stembureau te gaan zitten”, verwacht hij. “Door de roep voor een eigen stemlokaal in het dorp, is die bereidheid er genoeg.”

"Regel vrijwilligers, een locatie en een container met een sleuf erin."