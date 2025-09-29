Dreigberichten COA-locaties en opstootje Van Gerwen: dit gebeurde vandaag

Van dreigberichten bij COA-locaties totde filmcarrière Jan Biggel die alweer voorbij is: dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Een 68-jarige man raakte zwaargewond bij een poging om een 93-jarige man in Waalre te overvallen. De verdachte die net met pensioen is en geen strafblad heeft, ligt in het gevangenisziekenhuis. Hij heeft een schedelbasisfractuur en moet mogelijk zijn tenen of voeten laten amputeren. Hij herinnert zich niets van het incident, waarbij beide mannen zwaargewond raakten. Hier lees je het hele verhaal:

Lees ook Man overvalt 93-jarige en raakt zelf zwaargewond

Beveiligingsbedrijf Apex360 Security stopt per 1 november met het beveiligen van opvanglocaties voor asielzoekers in de regio Tilburg. Dit volgt na dreigende berichten over een hoofdaannemer in een appgroep voor medewerkers. In de berichten werd onder meer opgeroepen tot geweld tegen controleurs. Lees hier het volledige artikel:

Meteorologen voorspellen deze week eerst zonovergoten herfstweer met temperaturen tot twintig graden, maar waarschuwen voor een mogelijke storm richting het weekend. Storm Humberto, die over Groot-Brittannië trekt, kan voor onstuimig weer zorgen. Hier lees je de weersverwachting:

Lees ook Zonovergoten en warm herfstweer, maar onstuimige dagen op komst

Jan Biggel kan zijn aangekondigde rol in de New Kids-carnavalsfilm vergeten. Reden? Hij had het nog niet mogen vertellen. De Brabantse zanger nam het nieuws met humor op en gaat nu in plaats daarvan naar Spanje voor een nieuw liedje. Lees het artikel hier: