Giftige rook vrijgekomen bij autobrand, huizen midden in de nacht ontruimd

Een aantal huizen zijn maandagnacht ontruimd vanwege een autobrand aan de Laan door de Panakkers in Nuenen. Het accupakket van een elektrische auto stond in brand, waardoor er giftige witte rook vrijkwam. Rond kwart over drie was de brand onder controle en konden bewoners terugkeren naar huis.

De brandweer werd in eerste instantie opgeroepen voor een woningbrand, maar toen ze er waren, bleek de elektrische auto in lichterlaaie te staan op een oprit naast het huis. Traumabeertje

Er waren harde knallen te horen en de vlammen sloegen uit de auto. De brandweer had moeite om het accupakket te blussen. Dat vloog telkens opnieuw in brand. Bij het blussen kwam veel witte rook vrij. Rook van een accu is extreem giftig en enorm zuur. Daarom werden naastgelegen huizen korte tijd ontruimd. Twee kinderen van een gezin kregen een traumabeertje van de brandweer om bij te komen van de schrik.

Dompelbak

Rond kwart over drie was het vuur onder controle. De auto moet nog enige tijd onder water blijven staan, zodat de warmte verdwijnt en de accu niet verder gaat smeulen. Daarvoor moet een dompelbak van een bergingsbedrijf worden gebracht. De brandweer in Eindhoven heeft zo'n bak niet. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Omwonenden zouden een auto hard hebben horen wegrijden, kort voordat het vuur ontstond. De politie laat dinsdagochtend weten dat zij geen onderzoek doet naar brandstichting.

Nieuwe blusmethode

Witte rook en steekvlammen zijn alarmsignalen voor de brandweer bij een brand in een elektrische auto. Om het vuur in zo'n auto sneller te blussen heeft de brandweer een nieuwe blusmethode. Met een ultrahogedrukspuit wordt de accu van een elektrische auto geblust. Met de hoge druk en fijn zand kan de accu vervolgens in de kern geblust worden. De methode is afgelopen vrijdag voor het eerst ingezet bij een autobrand in Breda. Bij de brand in Nuenen maandagnacht werd deze techniek niet ingezet en moest de auto alsnog in een dompelbak. Het nadeel van zo'n dompelbak is dat de auto er soms wel 24 tot 48 uur in moet. Bovendien duurt het even voordat een bergingsbedrijf de bak heeft gebracht. "Je hebt er maar dertig tot veertig in heel Nederland", vertelde Hans van Riel, officier van dienst van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, eerder.

