Meerdere posters van PvdA-GroenLinks beklad en vernield: 'Jammer'

De verkiezingsposters van PvdA-GroenLinks in Vught en Cromvoirt zijn beklad met verf en afgescheurd. Het lijkt specifiek op de politieke partij gericht, want de andere posters op de plakborden zijn nog heel. Voorzitter Antoon van de Ven baalt van de vernielingen, zeker omdat de verkiezingen over een maand zijn. "Ons plakteam gaat het meteen herstellen", zegt hij.

De voorzitter keek maandagavond vreemd op toen hij foto's toegestuurd kreeg van de vernielingen van de verkiezingsposters. Op minstens negen plakborden in Vught en Cromvoirt zijn de posters van de politieke partij afgescheurd. Ook heeft een vandaal de naam van de partij doorgespoten met verf en is er onder de posters met verse verf 'PVV' op het bord gespoten. Bij een ander bord is er zelfs een hakenkruis op de poster gespoten. "Laat iedereen in z'n waarde en laat mensen zelf de keuze maken die ze willen", zegt Van de Ven.

Op een van de posters is een hakenkruis gezet (foto: PvdA-GroenLinks Vught, Cromvoirt en Helvoirt).

De voorzitter tast ook in het duister over wie erachter zit. "Het zullen wel fans van ons zijn die posters sparen", zegt hij cynisch. "Nee, het zal wel met onze partij te maken hebben. Het is jammer en vervelend dat zoiets gebeurt."

"Geen tijd en zin om ons hier druk over te maken."

Toch laat de partij zich niet uit het veld slaan, zeker niet nu de verkiezingen al over vier weken zijn. "Ons plakteam gaat meteen op pad om de boel te herstellen en nieuwe posters op te hangen. We hebben geen zin en tijd om ons hier heel druk over te maken." De partij gaat geen aangifte doen van de vernielingen en focust zich volop op de campagnetijd. Burgemeesters van Brabantse steden klaagden eerder over de vernielingen en bekladdingen op verkiezingsborden. Zo werd het gezicht van Geert Wilders op een poster een paar jaar geleden al bekrast. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch zei daar eerder over dat hij vindt dat 'mensen die zich beschikbaar stellen voor het publieke ambt niet op die manier beschadigd mogen worden'.

Ook deze poster is vernield (foto: PvdA-GroenLinks Vught, Cromvoirt en Helvoirt).

Foto: PvdA-GroenLinks Vught, Cromvoirt en Helvoirt