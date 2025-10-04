Nederlandse versie van Jake Paul wil tegenstander slopen

Als judoka pakte hij meerdere medailles op WK’s en EK’s en deed hij in 2016 mee aan de Olympische Spelen. Nu Roy Meyer (34) is gestopt met judo gaat hij vol voor een tweede sportcarrière, namelijk die als bokser. Zondag vecht hij bij het evenement Boxing Influencers zijn tweede bokswedstrijd en voor de toekomst heeft de Bredanaar grote ambities. “Ik weet dat ik ontzettend gevaarlijk ben.”

Eind vorig jaar vocht Meyer zijn eerste bokswedstrijd tegen Nick Nack Pattiwhack die hij naar de grond sloeg. Zijn voorbereidingstijd was nog geen twee maanden. Voor zijn partij tegen voormalig kickboks- en MMA-prof Melvin Manhoef van komende zaterdag traint de Bredanaar al veel langer. “De bokser Roy Meyer is compleet anders dan die in 2024. De wil, drive en durf had ik al, maar qua techniek had ik weinig ervaring. Bepaalde capaciteiten had ik, maar er ontbraken ook dingen. Door de vele uren die ik nu heb getraind, is het verschil met ervaren vechters voor een groot deel weggewerkt. Ik denk dat als je me nu laat vechten tegen een gemiddelde amateurbokser in Europa, dat ik een grote kans maak om te winnen.”

Volgens Meyer heeft hij een goed aanpasbaar vermogen. “Als judoka ben ik van mijn 10e tot 17e niet in actie gekomen vanwege mijn privésituatie, maar die achterstand heb ik gecompenseerd in een paar jaar. Als ik iets leuk vind, zoals nu boksen, dan ben ik daar heel snel goed in ben. Als je mij in de boksring ziet, zul je denken dat ik al zes tot acht jaar boks.” De opbouw richting zijn bokswedstrijd lijkt voor een groot deel op die bij het judo. “Je werkt altijd met periodisering, al is de sport natuurlijk heel anders. De laatste week voor een wedstrijd is het een kwestie van scherp blijven. Mijn lichaam is helemaal opgebouwd en geladen, ik ben er helemaal klaar voor.”

"Met mijn kracht kan ik anderen schade toebrengen."