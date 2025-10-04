Nederlandse versie van Jake Paul wil tegenstander slopen
Eind vorig jaar vocht Meyer zijn eerste bokswedstrijd tegen Nick Nack Pattiwhack die hij naar de grond sloeg. Zijn voorbereidingstijd was nog geen twee maanden. Voor zijn partij tegen voormalig kickboks- en MMA-prof Melvin Manhoef van komende zaterdag traint de Bredanaar al veel langer.
“De bokser Roy Meyer is compleet anders dan die in 2024. De wil, drive en durf had ik al, maar qua techniek had ik weinig ervaring. Bepaalde capaciteiten had ik, maar er ontbraken ook dingen. Door de vele uren die ik nu heb getraind, is het verschil met ervaren vechters voor een groot deel weggewerkt. Ik denk dat als je me nu laat vechten tegen een gemiddelde amateurbokser in Europa, dat ik een grote kans maak om te winnen.”
Volgens Meyer heeft hij een goed aanpasbaar vermogen. “Als judoka ben ik van mijn 10e tot 17e niet in actie gekomen vanwege mijn privésituatie, maar die achterstand heb ik gecompenseerd in een paar jaar. Als ik iets leuk vind, zoals nu boksen, dan ben ik daar heel snel goed in ben. Als je mij in de boksring ziet, zul je denken dat ik al zes tot acht jaar boks.”
De opbouw richting zijn bokswedstrijd lijkt voor een groot deel op die bij het judo. “Je werkt altijd met periodisering, al is de sport natuurlijk heel anders. De laatste week voor een wedstrijd is het een kwestie van scherp blijven. Mijn lichaam is helemaal opgebouwd en geladen, ik ben er helemaal klaar voor.”
"Met mijn kracht kan ik anderen schade toebrengen."
De komende jaren wil hij grote stappen gaan zetten als bokser. “Het is niet zomaar een hobby, het is de kans om mezelf opnieuw uit te dagen. Ondanks dat ik 34 jaar ben, ben ik ervan overtuigd dat ik binnen twee jaar Nederlands kampioen bij de amateurs kan zijn. Met mijn kracht en door mijn discipline kan ik anderen schade toebrengen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om profgevechten te doen en misschien is het wel leuk om een keer een uitstapje te maken richting het kickboksen of Mixed Martial Arts.”
Maar eerst wacht zijn influencers-gevecht tegen Manhoef. “Ik heb knock-out power en als ik de juiste momenten kies, maak ik ook tegen ervaren boksers het verschil. Er is geen haartje op mijn lichaam dat twijfelt aan een overwinning op Manhoef. Als ik win, kom ik in een enorme stroomversnelling terecht en loert Amerika. Zie mij als de Nederlandse versie van Jake Paul.”