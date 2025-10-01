Weet je nog niet wat je wil stemmen? Vul hier het Brabants Kieskompas in

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Op 29 oktober mogen we weer naar de stembus. Maar kiezen op welke partij je stemt is niet zo simpel als het lijkt. Daarom heeft Omroep Brabant in samenwerking met Kieskompas een stemwijzer gemaakt. Aan de hand van stellingen met een Brabants tintje helpen we je zo bij het afwegen van jouw stem.

Met dertig stellingen over onder meer defensie, wonen, migratie, stikstof en klimaat krijg je jouw plek op het politiek spectrum te zien. Zo ziet dat eruit:

Het Brabantse politieke landschap (Bron: Kieskompas)

Vul hieronder het kieskompas in, of klik hier:

Wachten op privacy instellingen...