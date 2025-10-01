Navigatie overslaan

Weet je nog niet wat je wil stemmen? Vul hier het Brabants Kieskompas in

Vandaag om 07:00 • Aangepast vandaag om 07:59
Vul het Brabants Kieskompas in om te zien welke partij bij jou past (foto: Noël van Hooft).
nl
De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Op 29 oktober mogen we weer naar de stembus. Maar kiezen op welke partij je stemt is niet zo simpel als het lijkt. Daarom heeft Omroep Brabant in samenwerking met Kieskompas een stemwijzer gemaakt. Aan de hand van stellingen met een Brabants tintje helpen we je zo bij het afwegen van jouw stem.
Profielfoto van Rick Lemmens
Geschreven door
Rick Lemmens

Met dertig stellingen over onder meer defensie, wonen, migratie, stikstof en klimaat krijg je jouw plek op het politiek spectrum te zien. Zo ziet dat eruit:

Het Brabantse politieke landschap (Bron: Kieskompas)
Hulp van 'Steffie'

Speciaal voor iedereen die politiek best moeilijk vindt, is er een variant van het Kieskompas waarbij je hulp krijgt van 'Steffie'. Steffie is een digitaal hulpje. Ze leest de stellingen voor en geeft uitleg bij ingewikkelde woorden.

