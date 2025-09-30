Alanah reageert op veelbesproken date met Davey: 'Geen eerlijke start'

Alanah Peeters, de vrouw die met de 21-jarige Andrew Tate-fan Davey Verbeek uit Den Bosch op date ging, reageert op alle commotie die de aflevering van First Dates teweeg heeft gebracht. Ze had nooit verwacht dat de conservatieve uitspraken van Davey zoveel reactie zouden opleveren en neemt het deels voor hem op. "Hij heeft vanaf het begin geen eerlijke gestart gehad", vertelt de Limburgse aan L1.

Evie Hendriks & L1 Geschreven door

Het fragment van hun date werd vorige week miljoenen keren bekeken. Tijdens het etentje in de datingshow First Dates deed Davey uitspraken over de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. Zondagavond liet de Bosschenaar in RTL Tonight weten dat hij nog altijd achter zijn uitspraken staat. Davey stelde onder meer dat een vrouw nooit meer zou mogen verdienen dan hem. De Bosschenaar zei ook dat vrouwen niet zoveel ambitie hebben als mannen en vooral 'lekker met hun nageltjes bezig moeten zijn'. Zijn date, de Limburgse Alanah, stelde tijdens het etentje al vraagtekens bij zijn conservatieve uitspraken. "Dat ik nog niet weet wat ik wil, betekent niet dat ik geen ambitie heb", ging Alanah tegen hem in.

De date die in één klap landelijke nieuws werd, is al een jaar geleden opgenomen. De Limburgse reageert nu bij L1 op de alle commotie die is ontstaan na de uitzending.

"Ik wist wel op het moment van de date dat de aflevering goed bekeken zou gaan worden, want hij had natuurlijk wel wat aparte uitspraken", zegt ze. "Maar op deze schaal had ik het niet verwacht." Ze krijgt ook veel reacties op haar eigen antwoord. "Tuurlijk was ik wel een beetje boos, maar ik heb altijd van mijn ouders meegekregen: je mag iemand een weerwoord geven, als je dat maar met respect doet. En dat heb ik proberen te doen." Toch is Alanah wel geschrokken dat er mannen zoals Davey zijn die zo denken over vrouwen. "Want je bent toch door een vrouw op deze wereld gezet, dus ik vind dat je wat meer respect mag tonen naar vrouwen."

"Hij komt op het internet een of andere mafkees tegen."

Net als de rest van Nederland keek ze zondagavond geboeid naar het interview bij RTL Tonight, waarin Davey uitlegde dat hij geen fijne thuissituatie heeft gehad. "Hij heeft vanaf het begin geen eerlijke start gehad. En wat er dan gebeurt, is dat zo'n jongen geen voorbeeld heeft gehad. En hij gaat dan vervolgens het internet op en komt daar een of andere mafkees tegen, in dit geval Andrew Tate, en hij ziet dat als voorbeeld en haalt er kracht uit." Andrew Tate is een Brits-Amerikaanse influencer die bekendstaat om zijn omstreden en vrouwonvriendelijke uitspraken. Op haar eigen uitspraken kijkt Alanah nog altijd goed terug. "Ik vind ambitie meer een innerlijke drive die je hebt om je op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Dus ik ben er wel heel dankbaar voor dat ik op dat moment niet precies wist wat ik met mijn leven wilde", vertelt ze. Een jaar later weet ze nog altijd niet precies hoe haar toekomst eruit gaat zien, qua werk niet maar ook qua liefdesleven. Dat vindt Alanah meer dan prima. "Ik hoef ook voorlopig nog geen vriendje. Ik vind het ook prima als het nog een paar jaar duurt. Ik wil eerst mijn studie afronden en ik hoop dat ik dan ook mijn ambitie heb gevonden."