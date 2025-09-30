Vrouw (72) doodgereden door man in werkbus: 'Heb haar niet gezien'

Even niet opletten op een kruising kostte een 70-jarige vrouw vorig jaar het leven in Etten-Leur. Een man zag haar en haar man (72) totaal over het hoofd en reed hen aan met zijn werkbus. Drie dagen later overleed de vrouw in het ziekenhuis, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Breda.

Freddie K. (56) uit Etten-Leur reed die dag aan het begin van de middag, zoals zo vaak, over de Lokkerdreef op een industrieterrein in Etten-Leur. Op de kruising met de Pauvreweg zag hij de vrouw van 70 en de man van 72 totaal over het hoofd. Hij reed gewoon door, ondanks de haaientanden, en reed het fietsende paar vanaf de zijkant aan. De man kwam ervan af met een hersenschudding en een scheurtje in zijn schedel, maar zijn vrouw was er veel ernstiger aan toe. Zij overleed drie dagen later in het ziekenhuis in Rotterdam.

Freddie werd meerdere keren door de rechters gevraagd hoe hij die fietsers nou over het hoofd heeft kunnen zien. Maar Freddie weet het niet. Hij zat even aan de radio, maar een auto van rechts had hij wel gezien. De fietsers van links niet. Op beelden in de rechtszaal is te zien hoe Freddie de bocht kort nam en pardoes op de twee fietsers rijdt.

De fietsers reden niet op het fietspad, maar op de weg. Freddie K. kwam van rechts met zijn bus (foto: Google Maps).

Hij had voorzichtiger moeten zijn, erkende Freddie. Hij hield het op een soort van gedeelde schuld. De fietsers hoorden op die plek helemaal niet op de rijbaan te rijden, maar op het verplichte fietspad. In plaats van de kruising over te steken hadden ze moeten oversteken naar het fietspad aan de overkant. Blijkbaar slaan veel fietsers die afslag over, omdat het fietspad na een paar honderd meter alweer ophoudt en je daar weer moet oversteken. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Wachten op privacy instellingen...