Kind op fiets zwaargewond na aanrijding: politiebegeleiding naar ziekenhuis

Vandaag om 14:50 • Aangepast vandaag om 16:06
Foto: Persbureau Heitink.
Een kind op een fiets is dinsdagmiddag aan de Doornboslaan in Breda aangereden door een auto. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is er volgens de politie 'slecht aan toe'.
Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

Het kind is met de ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Buys Ballotstraat. Er kwamen drie ambulances naar het ongeval toe en er landde een traumahelikopter.

De straat is deels afgezet met lint. Verkeer richting het centrum van Breda moet omrijden.

Getuigen
Omdat het ongeval op een druk kruispunt is gebeurd, denkt de politie dat er veel getuigen zijn. De politie roept hen op zich te melden.

Foto: Persbureau Heitink.
