Kind op fiets zwaargewond na aanrijding: politiebegeleiding naar ziekenhuis

Een kind op een fiets is dinsdagmiddag aan de Doornboslaan in Breda aangereden door een auto. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is er volgens de politie 'slecht aan toe'.

Het kind is met de ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Buys Ballotstraat. Er kwamen drie ambulances naar het ongeval toe en er landde een traumahelikopter.

De straat is deels afgezet met lint. Verkeer richting het centrum van Breda moet omrijden.

Getuigen

Omdat het ongeval op een druk kruispunt is gebeurd, denkt de politie dat er veel getuigen zijn. De politie roept hen op zich te melden.