Niek en Guus gaan met de tractor naar school: ‘Van fietsen word ik moe’

Geen rijen met fietsenrekken op het schoolplein, maar een braakliggend terrein speciaal bedoeld voor het parkeren van tractoren. Veel studenten van de tuin- en landbouwschool Yuverta in Boxtel komen niet met de brommer of fiets naar school, maar met de tractor. “Hier op school kom je het best vaak tegen”, zegt student Niek Vogels.

Wie vanaf de weg kijkt, ziet dinsdagmiddag zeker tien tractoren staan bij Yuverta mbo in Boxtel. Zolang als ze zich kunnen herinneren op de school, nemen leerlingen hun tractor mee. De zeventienjarige Guus Bosmans uit Hilvarenbeek is zo iemand. “Ik kom elke dag met de tractor naar school. In mijn ogen is het het beste vervoersmiddel. Ik heb nog geen autorijbewijs en vanaf je zestiende mag je rijden op een tractor.”

Niek Vogels (17) uit Mariahout woont op een boerderij en wilde dinsdag met de brommer komen, maar dat liep net even anders. “Mijn achterband kwam tegen de uitlaat aan. Dus hij liep niet helemaal goed meer. Daarom heb ik uiteindelijk de tractor gepakt.” De afstanden die de leerlingen afleggen, zijn niet mals. Voor Vogels kost het veertig minuten om op school te komen. Bosmans rijdt iedere dag vanuit Hilvarenbeek op en neer, in totaal veertig kilometer. “Het is driekwartier rijden, maar ik vind het de moeite waard. Anders moet ik de fiets pakken en daar word ik moe van,” zegt hij met een glimlach op zijn gezicht.

Een groepje vrienden brengt hun pauze door bij de eigen tractor (foto: Wilco Zonneveld).

De parkeerplaats blijkt ook de ideale plek om de pauze door te brengen. Verschillende scholieren hangen en zitten bij de verschillende tractoren en eten daar hun lunch. Ondertussen schalt de muziek van Henk Wijngaard uit de zelf meegebrachte boxen. Vogels, die een opleiding volgt tot loonwerker, rijdt een Fendt Farmer 309 LS uit de jaren tachtig. “Hij is mooi, maar ik heb liever een tractor die een goede radio, verwarming en airco heeft. Als het warm is, zet ik de ramen open en blaast het goed door.” Voor Bosmans, die veehouder wil worden, is het elke dag genieten als hij in zijn met 200pk John Deere 7710 uit 2004 rijdt. “Je zit in een tractor en doet mee aan het verkeer. Ik ben geboren tussen deze grote machines.”