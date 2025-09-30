PSV mist ook Dest in Leverkusen, Bosz laat hem vanwege blessure thuis
Dest ontbrak zaterdag ook in de uitwedstrijd tegen Excelsior. PSV speelde in Rotterdam met de vleugelverdedigers Mauro Júnior en Anass Salah-Eddine.
PSV is de Champions League gestart met een 1-3 nederlaag tegen Union Saint-Gilloise. De Eindhovenaren stelden twee weken geleden teleur voor eigen publiek en na afloop klonk er een fluitconcert in het Philips Stadion.
Bayer Leverkusen speelde gelijk tegen FC Kopenhagen (2-2).
Geblesseerden
Bosz kan in Duitsland ook geen beroep doen op zijn aanvallers Ricardo Pepi, Alassane Pléa, Myron Boadu en Ruben van Bommel. De 19-jarige Robin van Duiven is de enige echte spits in zijn selectie.
Guus Til en Ivan Perisic hebben al eerder als centrumaanvaller gespeeld. "Ik ben de trainer en ik moet met oplossingen komen", zei hij op een persconferentie. "Natuurlijk speel ik liever met een echte spits, maar die is nu niet beschikbaar."
Tillman
Voor PSV betekent het uitduel met de nummer 6 van de Bundesliga een weerzien met Malik Tillman, die zijn draai nog niet heeft gevonden bij zijn nieuwe club. Bosz werd eind 2018 aangesteld als trainer van Bayer Leverkusen.
Ruim twee jaar later werd hij ontslagen. "Dit is een club waar ik het enorm naar mijn zin heb gehad, op de laatste dag na. Het is nooit leuk als je eruit wordt gegooid", vertelde hij op een persconferentie.
Aanvaller tegenstander ook geblesseerd
Topscorer Patrik Schick liep zaterdag in het uitduel met Sankt Pauli (1-2) een blessure in zijn linkerdij op en is enkele weken niet beschikbaar.
Ook aanvoerder Robert Andrich viel uit, maar hij kon dinsdag de laatste training wel gewoon afwerken. Aanvaller Nathan Tella ontbreekt al langer met een knieblessure.
'PSV heeft geen geheimen voor ons'
Bayer Leverkusen-trainer Kasper Hjulmand denkt te weten wat hij woensdagavond in het Champions League-duel met PSV kan verwachten. Met Malik Tillman heeft de Deense coach een speler in zijn selectie, die het afgelopen seizoen nog in Eindhoven actief was. "Dat helpt natuurlijk", zei Hjulmand tijdens de persconferentie in Leverkusen. "Maar ik ken Peter Bosz en zijn voetbalfilosofie ook."
"Het is een trainer die zeer offensief is ingesteld", vertelde Hjulmand, die die mening ongetwijfeld bevestigd zag door Tillman. De Amerikaan voetbalde twee jaar onder Bosz en groeide in Eindhoven uit tot een spelbepalende middenvelder. In Leverkusen kon Tillman zich tot nu toe niet onderscheiden. De club kende een slechte seizoensstart, die trainer Erik ten Hag zijn baan kostte. "Malik is bezig zich aan te passen en zijn kwaliteiten te laten zien. Hij is een goede en interessante speler", aldus Hjulmand.