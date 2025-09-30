PSV mist ook Dest in Leverkusen, Bosz laat hem vanwege blessure thuis

Sergiño Dest mist woensdag de uitwedstrijd van PSV tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. Volgens trainer Peter Bosz is zijn vleugelverdediger onvoldoende hersteld van een lichte blessure. Dest richt zich nu op het competitieduel van zaterdag met PEC Zwolle.

PSV is de Champions League gestart met een 1-3 nederlaag tegen Union Saint-Gilloise. De Eindhovenaren stelden twee weken geleden teleur voor eigen publiek en na afloop klonk er een fluitconcert in het Philips Stadion.

Dest ontbrak zaterdag ook in de uitwedstrijd tegen Excelsior. PSV speelde in Rotterdam met de vleugelverdedigers Mauro Júnior en Anass Salah-Eddine.

Geblesseerden

Bosz kan in Duitsland ook geen beroep doen op zijn aanvallers Ricardo Pepi, Alassane Pléa, Myron Boadu en Ruben van Bommel. De 19-jarige Robin van Duiven is de enige echte spits in zijn selectie.

Guus Til en Ivan Perisic hebben al eerder als centrumaanvaller gespeeld. "Ik ben de trainer en ik moet met oplossingen komen", zei hij op een persconferentie. "Natuurlijk speel ik liever met een echte spits, maar die is nu niet beschikbaar."

Tillman

Voor PSV betekent het uitduel met de nummer 6 van de Bundesliga een weerzien met Malik Tillman, die zijn draai nog niet heeft gevonden bij zijn nieuwe club. Bosz werd eind 2018 aangesteld als trainer van Bayer Leverkusen.

Ruim twee jaar later werd hij ontslagen. "Dit is een club waar ik het enorm naar mijn zin heb gehad, op de laatste dag na. Het is nooit leuk als je eruit wordt gegooid", vertelde hij op een persconferentie.

Aanvaller tegenstander ook geblesseerd

Topscorer Patrik Schick liep zaterdag in het uitduel met Sankt Pauli (1-2) een blessure in zijn linkerdij op en is enkele weken niet beschikbaar.

Ook aanvoerder Robert Andrich viel uit, maar hij kon dinsdag de laatste training wel gewoon afwerken. Aanvaller Nathan Tella ontbreekt al langer met een knieblessure.