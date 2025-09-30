Jasper helpt ouderen met klusjes én gezelligheid: 'Gouden combinatie'

Een kast in elkaar zetten, samen koken of de heg snoeien. Niet iedereen kan het zelf of heeft buren of familieleden die zo'n klusje voor je klaren. Daar hebben Jasper de Kroon en Lauran de Wolf uit Tilburg iets op bedacht. Met hun bedrijf verlenen ze 'Vriendendienstjes' en bieden ze ouderen bovendien gezelligheid en een luisterend oor.

Vol enthousiasme gaat Jasper met een snoeischaar de iets te hoge heg van mevrouw Van Woerden (79) te lijf. Want zelf kan ze dat niet meer. "Als ik het nog kon, dan zou ik het wel zelf doen", zegt ze lachend. "Maar het gaat niet meer. Dus ben ik hartstikke blij dat Jasper het een keer per maand komt doen."

"Voor mij is dit is de gouden combinatie om mensen te helpen."

Jasper en Lauran kwamen op het idee om een bedrijf in vriendendiensten op te zetten, omdat ze het simpelweg leuk vinden om mensen te helpen. "Ik vind het heel erg leuk om met mijn handen bezig te zijn, maar ben ook graag met mensen bezig," legt Jasper uit. "Voor mij is dit is de gouden combinatie om mensen te helpen."

In Tilburg maken al 350 mensen gebruik van Vriendendienstjes. Dat kan van alles zijn. Jasper somt op: "We helpen in de tuin, zetten een kast in elkaar, helpen in het huishouden, vervangen een lampje of helpen mensen met hun telefoon of computer. Verzin het maar en we zijn er om te helpen."

Jasper aan de slag in de tuin.

Daarvoor hebben ze inmiddels zeventien 'vrienden' in dienst. Als er een klik is tussen een klant en een van de klussers, dan dan proberen ze steeds diezelfde persoon te sturen. "We merken dat ouderen het soms lastig vinden als er iedere keer iemand anders komt. Dus als er een match is, proberen we die klusser steeds terug te laten gaan zodat ze wat diepere gesprekken kunnen krijgen, of omdat ze het samen gezellig hebben."

"We merken dat er veel behoefte is aan praktische hulp, maar ook aan sociaal contact."

Contact met de mensen is heel belangrijk voor Jasper en Lauran. Daarom maken al hun klussers extra tijd vrij om met de ouderen te kletsen of samen een kop thee te drinken. "We blijven altijd een halfuur gratis om een babbeltje te maken. Daar wordt heel veel gebruik van gemaakt."

Tussen de klussen door kletsen Jasper en mevrouw Van Woerden even bij.