Oeteldonk viert feestjaar 11x11+11+11: ‘Terug naar de oude tradities’

Het gebeurt maar eens in de elf jaar: Oeteldonk viert zijn verjaardag. Deze woensdag is het 143 jaar geleden dat de Oeteldonkse Club werd opgericht. “Dat is dertien keer elf, maar 13 x 11 vonden we niet leuk genoeg. Dus noemen we het jubileum 11 x 11 + 11 + 11”, zegt Sjef de Graauw. Tijdens de jubileumweek keren carnavalsvierders terug naar de kneuterige sfeer van het dorp, met boerenkiel, witte wanten en Oeteldonkse muziek.

Het jubileumfeest heeft dit jaar het thema Terug naor ’t Durp. Dat betekent: terug naar de ‘kneuterige sfeer’, de boerenkiel, de witte wanten en de Oeteldonkse muziek door de clubkes. “We gaan deze week geen carnaval vieren”, benadrukt De Graauw. Hij is minister van de Oeteldonksche Club en medeverantwoordelijk voor de organisatie van het jubileum. “Het is geen extra carnaval en het is ook geen tweede Elfde van d’n Elfde. We gaan een feest vieren met carnavaleske activiteiten gebaseerd op de Oeteldonkse tradities. Het gaat om datgene wat je tegenwoordig misschien met carnaval wel te weinig ziet.”

“Carnaval is een spel, maar we spelen het heel serieus.”

De wortels van Oeteldonk liggen in 1882. Toen was er veel kritiek vanuit de gemeente en de kerk: carnaval was te losbandig en moest worden ingeperkt. Maar een groep Bosschenaren bedacht een oplossing. “Toen werd er gedacht: als we er nou een spel van maken, dan gaat het niet over teveel feesten en drinken, maar over het spel carnaval. Die manier van carnaval vieren is tot op de dag van vandaag uniek in de hele wereld."

De optocht tijdens carnaval in Oeteldonk in 1900 (foto: Oeteldonsche Club).

Daaruit ontstond het Oeteldonkse protocol, compleet met Burgervaojer, assessor (vergelijkbaar met een wethouder) en een Geminteraod. Daarnaast is er sinds 1883 ’t Hof, dat bestaat uit Prins Amadeiro en zijn entourage. “De prins komt elk jaar drie dagen tijdens carnaval naar Oeteldonk”, legt de minister van de Oeteldonksche Club uit. "Dat is de reden dat we carnaval vieren. Het is maar een spel, maar we spelen het heel serieus." Maar De Graauw merkt dat carnaval steeds groter en populairder is geworden, ook buiten Oeteldonk. En dat niet iedereen de oorsprong van Oeteldonk kent. “Veel mensen willen tegenwoordig gewoon een feestje vieren. Dat is prima. Maar juist deze week willen we laten zien wie we echt zijn en waar we vandaan komen. En dat vieren we.”

“Het gaat om de liefde voor carnaval.”

Waar carnaval in Oeteldonk honderdduizenden feestvierders trekt, is het jubileum juist intiemer. Binnen vijf dagen worden zo’n twintigduizend bezoekers verwacht. De Graauw: “Met carnaval is de hele binnenstad het speelterrein. Nu is dat alleen de Parade, waar we een kneuterig dorp neerzetten. Geen straatcarnaval, geen buitencarnaval. Alles speelt zich af in ’t durp.” Het programma zit vol typisch Oeteldonkse activiteiten: optredens van muziekclubjes, een boerenmarkt met oude ambachten, spelletjes op het plein en een meezingavond met Oeteldonkse liedjes. Het evenement is voor iedereen die Oeteldonk een warm hart toedraagt. “Oeteldonker zijn, dat gaat niet over waar je woont. Het gaat om je liefde voor carnaval en hoe wij dat in Den Bosch vieren. Vind je dat leuk? Dan is dit feest iets voor jou.”