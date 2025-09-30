Deze zussen zijn op dezelfde dag jarig, net als de meeste Brabanders

Hoe bijzonder is je verjaardag eigenlijk, als je hem met nog 6889 andere Brabanders moet delen? Nou, voor zussen Lisette en Marielle toch wel heel bijzonder. Precies 43 jaar geleden werd de één het verjaardagscadeautje voor de ander. En dat vieren ze nog steeds samen.

“Ik moest van het kinderfeestje van Marielle weg, omdat mijn vrouw van Lisette ging bevallen”, vertelt Theo van Erp. Allebei zijn ‘meiden’ zijn jarig op deze 30 september: zowel Lisette (43) als Marielle (47). Zelfs al schelen ze vier jaar. En daarmee zijn ze één van de 6891 jarige Brabo’s van de dag. Het is een beetje ongemakkelijk, met het hele gezin op het terras over conceptie praten. Maar daardoor lopen we nou eenmaal op de aarde rond. En wie dan een béétje rekenen kan, komt negen maanden geleden op 30 december uit. “Ja, tussen kerst en oud en nieuw was ik altijd vrij, dan was de bouwvak”, legt Theo uit. “Dus dat was bij ons altijd heel gezellig”, lacht hij. “Alleen was Lisette ons cadeautje, dat was niet zo gepland”, zegt moeder Hannie. Ze werd ook iets eerder geboren, uitgerekend op de verjaardag van Marielle. Een zusje voor het zusje. Met een productie rond de feestdagen.

En die periode is populair, voor de verwekking. “Het is kerstvakantie, einde van het jaar, donker, koud en naar. We hebben vrije tijd en kruipen dan met z’n allen wat dichter tegen elkaar aan. Negen maanden later komen daar dan een hoop kinderen uit”, zegt het CBS.

“Het is niet dat we elkaar aankeken van: wat is hier aan de hand?”

Feest in september dus. Daar horen natuurlijk bloemen, gebakjes en slingers bij. Al is er deze dinsdag dan ook weer geen complete leegkoop bij banketbakkers en bloemisten. Bij Bakkerij Van Iersel zeggen ze dat de meeste verjaardagen eigenlijk toch pas in het weekend worden gevierd, dus dat ze dan de meeste gebaksbelletjes krijgen. “Ik heb de cijfers nog niet, maar het is niet dat we elkaar aankeken van: wat is hier aan de hand?” Bij Bakkerij Bekkers dan weer wel. “Ik heb het even aan onze banketbakster gevraagd”, komt een medewerker vertellen. “Alle gebak is op én er is veel besteld gisteren. Dus dat kan zomaar daardoor komen.” In de bloemenbranche staat 30 september dan weer niet als piek omcirkeld. “Mensen komen vooral als mensen een nieuw huis of nieuwe baan krijgen”, zegt Petra van ‘t Bloemen Huis in Roosendaal. Maar dat maakt de dubbele verjaardag voor de familie Van Erp niet minder speciaal. Ze genieten van hun tijd samen en gaan dan lekker verder met business as usual. “Gisteren waren onze kinderen allebei ook al jarig, op dezelfde dag”, vertelt Marielle. Dus dat is wel weer even genoeg feest geweest.