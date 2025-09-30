Auto belandt op de kop na botsing, vrouw gewond

Twee auto's zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst onder het viaduct op de Reeshofweg in Tilburg. Een van de wagens belandde daarbij op de kop op het wegdek. Een van de inzittenden raakte gewond.

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ernstig haar verwondingen zijn.

Het ongeval trekt veel bekijks. De weg is tijdelijk dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.