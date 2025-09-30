Navigatie overslaan

Auto belandt op de kop na botsing, vrouw gewond

Vandaag om 16:36 • Aangepast vandaag om 17:12
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
nl
Twee auto's zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst onder het viaduct op de Reeshofweg in Tilburg. Een van de wagens belandde daarbij op de kop op het wegdek. Een van de inzittenden raakte gewond.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ernstig haar verwondingen zijn.

Het ongeval trekt veel bekijks. De weg is tijdelijk dicht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!