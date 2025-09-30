Giftige rook en populairste verjaardagsdatum: dit gebeurde vandaag

Giftige rook bij brand elektrische auto, populairste verjaardagsdatum en taakstraf voor chauffeur fataal ongeluk met vrachtwagen: dit zijn de vier verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

In Nuenen zijn huizen ontruimd vanwege een brandende elektrische auto waarbij giftige witte rook vrijkwam. De accu vloog telkens opnieuw in brand en de auto moest uiteindelijk in een dompelbak worden geplaatst. De bewoners konden uren later pas weer naar huis. Hier lees je het hele verhaal:

Een 67-jarige fietsster uit Dongen kwam om het leven toen een vrachtwagenchauffeur haar over het hoofd zag en over haar heen reed in Sprang-Capelle. Tegen de 55-jarige chauffeur is nu een taakstraf van 200 uur geëist. De chauffeur verklaarde snikkend dat hij er veel last van heeft. Lees hier het volledige artikel:

30 september blijkt de populairste verjaardagsdatum in Nederland, met 44.034 jarigen waarvan 6.891 in Brabant. Volgens het CBS heeft dit te maken met de kerstvakantie negen maanden eerder, wanneer mensen 'wat dichter tegen elkaar aan kruipen'. Check het hier:

Een 60-jarige motorrijder uit Hattemerbroek is maandag in Eindhoven van de weg gehaald omdat hij op een neppe politiemotor reed. De bestuurder kreeg een proces-verbaal en mag niet verder rijden. Lees het hele verhaal hier: