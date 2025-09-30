Navigatie overslaan

Auto botst tegen boom, bestuurder mee naar politiebureau

Vandaag om 20:13 • Aangepast vandaag om 21:33
Foto: Persbureau Heitink.
Een auto is dinsdagavond op een boom gebotst op de Daasdonk in Galder. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar moest wel mee naar het politiebureau. Mogelijk had hij gedronken.
Een ambulance kwam naar de plek van het ongeval om de man na te kijken, maar de bestuurder was niet gewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Wel moest hij, nadat de politie een blaastest afnam, mee met de politie naar het bureau. Een ademanalyse zal daar moeten uitwijzen of de man te veel gedronken had.

Foto: Persbureau Heitink.

