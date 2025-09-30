Advertentie
Willem II boekt nipte thuiszege op Helmond Sport
Gisteren om 22:40 • Aangepast gisteren om 23:35
nl
Willem II heeft de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport dinsdagavond nipt gewonnen (1-0). Nick Doodeman maakte het enige doelpunt in Tilburg.
Thomas Verheydt miste nog een strafschop voor de thuisploeg, waardoor de 2-0 uitbleef. Willem II klom door de zege naar de vierde plaats van de Keuken Kampioen Divisie. Helmond Sport staat op de twaalfde plek.
Kévin Monzialo bezorgde FC Den Bosch een uitzege op VVV-Venlo (0-1). Het duel tussen FC Eindhoven en FC Dordrecht (2-2) leverde geen winnaar op.
