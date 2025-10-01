Deze superster in dienst van Willem II wil geschiedenis schrijven

Met Willem II gaat Nathan Tjoe-A-On dit seizoen voor promotie naar de Eredivisie. In Nederland is de 23-jarige linksback nog niet zo'n bekende naam, maar in Indonesië is de twaalfvoudig international een superster. "Het is bizar wat we daar meemaken, de mensen kijken echt tegen ons op."

Om aan te geven hoe populair de verdediger is, pakken we zijn Instagram-account erbij. 2,8 miljoen mensen volgen Tjoe-A-On, terwijl zijn werkgever Willem II 105.000 volgers heeft. “Soms besef ik niet dat achter dat aantal van 2,8 miljoen ook echt mensen zitten. Indonesië is een heel groot land, dan vallen de aantallen misschien wel mee. Het is in ieder geval geval een hele andere wereld als je daar komt. Op televisie en via social media kun je een beeld krijgen van de sfeer en de gekte, maar het besef is er pas als je het echt hebt meegemaakt.”

Wachten op privacy instellingen...

Tijdens wedstrijden van de nationale ploeg is het stadion gevuld met tienduizenden voetbalfans. “Alleen al in de lobby van het hotel zijn er elke dag tweehonderd tot driehonderd mensen die proberen de spelers even te zien. Ze zien de internationals als supersterren." De verdediger hoopt geschiedenis te schrijven met Indonesië. Het team van bondscoach Patrick Kluivert gaat volgende week met Saudi-Arabië en Irak uitmaken wie er naar het WK gaat. Indonesië wist zich daar nog nooit voor te plaatsen. "Het is in Azië heel anders voetballen dan in Europa. Ik denk dat we het veel landen heel moeilijk kunnen maken. We zijn er klaar voor en gaan voor een WK-ticket.”

Bij Willem II zit de geboren Rotterdammer goed op zijn plek. Maandagavond tegen Helmond Sport (1-0 winst) stond hij weer in de basis onder trainer John Stegeman. De laatste twee seizoenen kwam de vleugelverdediger weinig aan spelen toe bij Swansea City uit Wales en tijdens een verhuurperiode aan SC Heerenveen. “Het is lang geleden dat ik zoveel wedstrijden achter elkaar heb gespeeld. Ik word steeds fitter en merk dat ik nu aanvallend meer kan leveren.”

"Ik heb er op veel vlakken van geleerd."

Ook buiten het veld is de linkspoot van waarde voor zijn club. “Mijn buitenlandse avontuur is niet verlopen zoals ik had verwacht. Wel heb ik er op veel vlakken van geleerd, als voetballer en als mens. Ik weet hoe het is om als speler in een ander land te zijn. Daarom probeer ik onze buitenlandse spelers te helpen waar ik kan.”

Lees ook Willem II boekt nipte thuiszege op Helmond Sport

Over zijn eigen spel en dat van Willem II is hij nog niet helemaal tevreden. De lat ligt hoog bij de ambitieuze verdediger. “We moesten aan elkaar wennen, het gaat steeds beter. Met fasen spelen we goed voetbal, maar het gaat nog met ups en downs. Het belangrijkste is dat we winnen en dat we nu vierde staan op de ranglijst. We spelen om promotie, want deze club hoort thuis in de Eredivisie.” Een interland van Indonesië in de strijd om een WK-ticket.