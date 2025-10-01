Dichte mist op Brabantse wegen, zicht minder dan 100 meter

In een groot deel van Brabant is het woensdagochtend zeer mistig op de wegen. Op sommige plekken is het zicht minder dan 100 meter.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Limburg. De verwachting is dat de mist tot zeker halverwege de ochtend blijft hangen. Plaatselijk kan de mist zeer dicht zijn, waarschuwt het weerinstituut.

Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan hun verlichting en rijstijl aan te passen aan de omstandigheden.