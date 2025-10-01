Dichte ochtendmist op Brabantse wegen

In een groot deel van Brabant was het woensdagochtend zeer mistig op de wegen. Op sommige plekken was het zicht minder dan 100 meter.

Het KNMI gaf code geel af voor de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Limburg. Plaatselijk kon de mist zeer dicht zijn, waarschuwde het weerinstituut. Rijkswaterstaat raadde automobilisten aan hun verlichting en rijstijl aan te passen aan de omstandigheden.