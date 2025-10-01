Kangoeroe huppelt over straat en laat zich niet vangen door politie

Omwonenden van de wijk De Kuil in Udenhout zagen in de nacht van dinsdag op woensdag een wallaby, een kleine kangoeroesoort, over straat huppelen. De politie kreeg de opvallende melding van het loslopende buideldier binnen.

Agenten gingen op de melding af en ontdekten het dier daadwerkelijk, meldt de politie op Instagram. Ze slaagden er in om een foto te maken van de wallaby, maar het dier vangen is nog niet gelukt.