Veel leerlingen getuige van aanrijding met trein: 'Stop met delen beelden'

De politie Tilburg vraagt om te stoppen met het delen van beelden van een aanrijding op station Reeshof in Tilburg, dinsdagmiddag. Veel leerlingen van het Beatrix College, dat op een paar honderd meter van het station ligt, zagen het ongeluk gebeuren en kregen ook de beelden onder ogen. "Het is afschuwelijk om te zien voor iedereen, zeker voor de nabestaanden."

De aanrijding gebeurde dinsdagmiddag rond twee uur op het spoor op het station. Volgens de politie gaat het om zelfdoding. Omdat veel leerlingen van de nabijgelegen middelbare scholen Beatrix College en Reeshof College op dat moment al vrij waren, waren zij getuige van wat er gebeurde. Kort daarna werden beelden van het incident doorgestuurd. Het Beatrix College stuurde daarom dinsdag meteen een brief naar de ouders van alle scholieren. "Helaas voelde iemand de behoefte om beelden te maken en te verspreiden", vertelt Martijn Verhagen, rector van het Beatrix College. "De beelden gaan razendsnel rond. We hebben niet de illusie dat we het delen kunnen voorkomen, maar vinden het wel heel belangrijk om ouders in te lichten. Zo kunnen ze in gesprek gaan over de impact van deze gebeurtenis en de beelden die gemaakt zijn."

In gesprek met elkaar

Alle lessen op de school begonnen woensdagochtend met een gesprek over het incident en de gevolgen ervan. "We vonden het belangrijk om de boeken even dicht te laten", zegt Verhagen. "We willen leerlingen meegeven wat het verspreiden van de beelden doet met de familie van het slachtoffer en met omstanders," zegt Verhagen. "Tegelijkertijd vragen we niet te oordelen over waarom iemand tot zo’n stap komt, en waar je terecht kunt als je hulp nodig hebt. Dat is een pedagogische taak die we als school hebben." Leerlingen die het ongeval hebben zien gebeuren en de beelden hebben gezien, kregen Slachtofferhulp aangeboden. Niet strafbaar

Ruim vier uur na het incident plaatste Politie Tilburg een dringende oproep op X: 'Schokkende beelden van dit incident zijn gemaakt en gedeeld. Wij doen dringend een oproep: stop met delen.' Volgens een woordvoerder van de politie Zeeland-West Brabant is het maken en verspreiden van de beelden niet strafbaar. "Het is voor ons daardoor lastig om er iets tegen te doen, maar wij vinden het wel onze taak om met deze oproep een boodschap af te geven", zegt hij. "Denk even na voordat je dit doet." Hoeveel mensen de beelden inmiddels hebben gezien, weet hij niet. "We kregen verschillende signalen dat er beelden gedeeld werden. Het is afschuwelijk om te zien voor iedereen, zeker voor de nabestaanden. Dat doe je gewoon niet."

Wachten op privacy instellingen...



Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag (gratis en anoniem) bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113, of chatten via 113.nl.